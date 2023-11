Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 17 novembre 2023

MILLION DAY: NUOVI APPUNTAMENTI, OGGI UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Siamo arrivati alla fine di questa settimana lavorativa. Oggi, venerdì 17 dicembre, l’appuntamento è lo stesso di sempre con il Million Day, il concorso che offre la possibilità di giocare tutti i giorni, weekend compreso. Ecco allora che se la settimana di lavoro termina oggi, non sarà così per quella del fortunato gioco, che prosegue anche domani e dopodomani. Si tratta di un concorso giornaliero che offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro, puntandone solamente uno.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 16 novembre 2023

Il concorso offre però varie categorie di vincita, che partono già da due numeri indovinati: così si porterà a casa una cifra certamente di molto più bassa rispetto a quella a sei cifre, ma tentar la fortuna non nuoce! Chissà che il destino non riservi belle sorprese. Le estrazioni giornaliere sono due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Due occasioni, dunque, per tentare di portare a casa un milione.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopi le cinquine di oggi 15 novembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE REGOLE

Come si gioca al Million Day? Il concorso giornaliero ha delle regole molto semplici che rendono facilissimo l’accesso al gioco. Dunque, tutti potranno tentare la fortuna seguendo qualche semplicissima indicazione. Al concorso si può partecipare puntando un solo euro. Per farlo bisognerà scegliere 5 numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: i due numeri estremi sono compresi in quelli sui quali è possibile puntare. Dopo aver compilato la schedina cartacea in ricevitoria o online, tramite il sito ufficiale del Million Day, sarà possibile avanzare la giocata che potrà essere semplice, plurima o sistemistica.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 14 novembre 2023

Si potrà poi scegliere se ripetere la propria giocata per un certo numero di volte, in abbonamento, oppure se avanzarla una sola volta. C’è poi una seconda possibilità: quella di giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece mette in palio fino a 100.000 euro. I numeri da scegliere sono sempre 5 e sempre compresi tra l’1 e il 55. Verranno però estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

16 – 21 – 22 – 30 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 10 – 20 – 36 – 42

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA