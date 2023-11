Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 18 novembre 2023

MILLION DAY, DUE NUOVE ESTRAZIONI

È arrivato il weekend e tra programmi vari per passare questi due giorni con amici, in famiglia o magari semplicemente rilassandosi un po’, non possiamo dimenticare il solito appuntamento che ci fa compagnia sempre, durante la settimana così come il sabato e la domenica. Parliamo ovviamente del Million Day, il concorso che offre la possibilità di giocare tutti i giorni, con due fantastici appuntamenti quotidiani. Non andando mai in vacanza, il gioco si terrà anche oggi, in questo sabato 18 novembre. Il gioco dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro, puntandone solamente uno.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Arrivano le cinquine di oggi 17 novembre 2023

Il concorso offre varie categorie di vincita, che partono già da due numeri indovinati: solamente indovinando più numeri, però, si otterrà un bottino più sostanzioso fino ad arrivare ad un milione, che si porta a casa solamente indovinando i 5 numeri che si è chiamati a scegliere. I numeri saranno compresi tra l’1 e il 55 e basterà puntare un solo euro per giocare. Non dimentichiamo anche il concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che allo stesso modo con un euro dà la possibilità di vincere fino a 100.000 euro.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 16 novembre 2023

MILLION DAY: DA QUANTO MANCA LA MAXI VITTORIA?

Come abbiamo visto, giocare al Million Day è semplicissimo: basta puntare un euro e scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi sperare che siano quelli giusti, estratti nel concorso prescelto. L’ultima vittoria milionaria è arrivata solo pochi giorni fa, il 13 novembre, a Bologna. La precedente invece c’era stata l’8 novembre, a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Ancora prima, la vittoria era arrivata ad ottobre ad Alessandria: era stata l’unica del mese. A settembre invece si erano contate tre vittorie: due a Roma, il 1 del mese con una giornata online e poi il 14 sempre nella Capitale, e una a Borgo Val di Taro il 16 del mese. Vincere la cifra milionaria dunque non è semplice, ma niente paura: sono tante le categorie di vincita che possono dunque dare la gioia di portare a casa un bel gruzzoletto.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopi le cinquine di oggi 15 novembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

20 – 24 – 26 – 29 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 35 – 39 – 50 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA