Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi giovedì 23 novembre 2023

Il Million Day è il gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro al giorno, due volte al giorno, come dice appunto il nome stesso del gioco. Le estrazioni, infatti, sono due: una alle 13 e la seconda alle 20.30. In entrambe le occasioni, il gioco permette di mettere a segno la maxi vincita indovinando i 5 numeri da giocare. Questi devono essere scelti tra l’1 e il 55, così come per il gioco aggiuntivo dell’Extra Million Day.

Questo secondo concorso offre un’altra occasione di vincita: infatti, permette di vincere fino a 100.000 euro aggiungendo solamente un altro euro. Anche in questo caso, dunque, i numeri saranno estratti dall’1 al 55 ma attenzione: verranno “scelti” sui non vincenti del gioco principale e dunque ogni giocatore potrà vincere a entrambi nella stessa giocata, offrendo questi un’estrazione con numeri diversi. Ogni giorno, dunque, il concorso offre una possibilità importante di vittoria.

MILLION DAY: LE PROBABILITÀ DI VINCITA DEL GIOCO

Al Million Day, come abbiamo visto, si vince un milione di euro solo indovinando cinque numeri. Solo in questo modo si riuscirà a raggiungere quello che è il premio più ambito da tutti i giocatori, certamente il motivo per cui tutti scelgono di puntare un euro sui cinque numeri. Lo scopo di tutti è infatti quello di portare a casa la maxi cifra, nonostante ci siano varie categorie di vincita. Quali sono, però, le probabilità che si porti a casa il milione?

È lo stesso sito del Million Day ad analizzare quale sia la probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha 1 possibilità su 17.7. Indovinarne 3 invece ha una probabilità di 1 su 284. Indovinarne 4 ha una probabilità di 1/13.915. Azzeccare invece i 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Per quanto riguarda la giocata singola MillionDay+EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

16 – 18 – 26 – 35 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 7 – 12 – 30 – 48

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

