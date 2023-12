Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 5 dicembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

12 – 17 – 20 – 38 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 6 – 27 – 39 – 48

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

13 – 16 – 19 – 26 – 45

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 17 – 38 – 47 – 51

MILLION DAY: LE ESTRAZIONI FORTUNATE

È cominciata già da ieri una nuova settimana e tra lavoro, studio e impegni vari, c’è sempre un momento per sfidare la sorte e tentare di portare a casa una cifra importantissima come un milione di euro. È questa la somma che mette in palio il Million Day, il fortunato gioco che permette di vincere vari premi, come massimo appunto quello da sei zeri. Una somma importante che si ottiene indovinando i cinque numeri sui quali si punta, compresi tra l’1 e il 55.

Dopo aver effettuato la giocata, basta solamente aspettare l’estrazione prescelta, che può essere quella delle 13 o la classica delle 20.30. Due, infatti, gli appuntamenti nei quali sperare di essere tra i fortunati vincitori. Per scoprire i numeri vincenti basterà poi attendere le 13 o le 20.30 e recarsi sul sito ufficiale oppure in ricevitoria con la schedina cartacea.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Al Million Day, come abbiamo visto, si può giocare scegliendo cinque numeri che devono essere compresi tra l’1 e il 55. Basterà puntare su questi un euro e poi sperare che siano tra i numeri fortunati estratti, in modo da portare a casa premi che partono da pochi euro fino ad arrivare alla cifra astronomica di un milione. Per farlo, ricordiamo che non solamente bisogna scegliere i numeri: si è chiamati anche ad un’ulteriore decisione che è quella della giocata da avanzare, che può essere semplice, plurima o sistemistica. In ogni caso, poi, si può decidere se giocare in abbonamento oppure se puntare una sola volta. Non dimentichiamo inoltre che si può giocare all’Extra Million Day aggiungendo un solo euro: si tratta di un concorso aggiuntivo al quale si può giocare oltre a quello principale. Il premio massimo è da 100.000 euro.

