Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi mercoledì 6 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: GIORNATA FORTUNATA?

Comincia una nuova giornata e anche oggi l’appuntamento è doppio con il Million Day, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro puntando un solo euro. Un concorso fortunato al quale giocano quotidianamente tanti giocatori nella speranza di portare a casa il milione di euro che permetterebbe di cambiare certamente vita. In aggiunta al gioco principale c’è anche la possibilità di giocare all’Extra Million Day, un concorso che invece mette in palio 100.000 euro e al quale si può partecipare con un ulteriore euro.

Per entrambi i giochi vanno scelti cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 ma gli estratti saranno differenti su entrambi i concorsi: dunque sarà possibile vincere a entrambi. Infine, ricordiamo che ci sono due estrazioni quotidiane: la prima è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Dunque è doppia la possibilità di vincere un milione di euro.

MILLION DAY: DA QUANTO MANCA LA VINCITA MILIONARIA?

Il Million Day, come abbiamo detto, permette di vincere ogni giorno fino a un milione di euro. Portare a casa la maxi cifra, però, non è così semplice: non tutti, infatti, ci riescono ed ecco che a volte per molti giorni non viene centrata la vittoria da cinque numeri. Rimanendo a dicembre, vediamo che non è ancora arrivata nei primi cinque giorni del mese, la vittoria da un milione di euro: non sono mancate certamente le vincite interessanti ma quella più importante manca ancora. L’ultima volta che un giocatore ha portato a casa un milione, infatti, era ancora novembre e più precisamente il 25 del mese, a Livorno, con i numeri 2, 6, 11, 14 e 15. La giocata fortunata è stata centrata anche a Bologna il 13 del mese, nel concorso notturno. E ancora a novembre fortunato anche San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. A ottobre, invece, una sola vittoria, il 14 del mese ad Alessandria. Arriverà oggi, 6 dicembre, la prima vittoria del mese di dicembre?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

18 – 24 – 37 – 42 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 10 – 15 – 32 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

