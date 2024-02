Million Day/ Numeri vincenti: estrazione delle cinqune di oggi 3 febbraio 2024

MILLION DAY… UN SABATO FORTUNATO?

È arrivato un nuovo weekend. In questo febbraio appena cominciato, tra un progetto ed un altro per il fine settimana, non dimentichiamo l’appuntamento con il gioco più amato in Italia, quello che non va mai in vacanza e che fa compagnia ai giocatori per ben 365 giorni l’anno, e quest’anno, che è bisestile, 366: il Million Day. Il concorso si tiene quotidianamente in due diversi appuntamenti: il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Per partecipare le regole sono poche e semplici: dopo aver scelto i propri numeri preferiti si potrà puntare su questi un euro e optare per tre tipi di giocata, ovvero semplice, plurima o sistemistica. Non dimentichiamo poi che è possibile anche giocare in abbonamento per un tot. numero di volte. Ma cosa dire, invece, sulla combinazione? Questa dovrà essere scelta tra l’1 e il 55.

Lo stesso discorso vale per l’Extra Million Day, un gioco aggiuntivo al quale si potrà partecipare aggiungendo un altro euro. In questo caso in palio ci sono 100.000 euro e i numeri estratti saranno diversi da quello principale: andranno infatti scelti sempre tra 1 e 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale. Gennaio, per il concorso del Million Day, è stato un mese fortunato: sono state infatti addirittura quattro le vittorie da un milione. La prima del 2024 era arrivata a Rende, in provincia di Cosenza, per poi essere replicata il giorno dopo a Milano. Il 24 gennaio la fortuna aveva baciato Roma mentre l’ultimo giorno del mese, Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. Chissà se febbraio riuscirà a regalarci le stesse gioie!

