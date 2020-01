MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 12 gennaio 2020

Il weekend sta per concludersi e potrebbe farlo col “botto”: qui sotto a fondo pagina troverete i numeri vincenti del Million Day appena estratti dalla sala centrale di Lottomatica. Sorprese? Colpi al cuore? Oppure cena indigesta come negli altri giorni? Noi ci auguriamo sempre il meglio per i nostri lettori e la speranza è che in quella cinquina ci sia finalmente una “gioia” decisiva per sbancar il Million Day in questo venerdì di inizio anno; seguendo le statistiche, fino alla giocata di oggi, di numeri “fortunati” ve n’erano già parecchi in riferimento alle passate giocate. Per esempio, quel numero 1 già visto per 47 estrazioni ha saputo regalare diverse emozioni a chi lo ha giocato: vincenti di oggi e di ieri, il 43 continua ad apparire smagliante dopo 43 estrazioni in poco meno di due anni. Come lui, anche il 9 (apparso già 42 volte) e il 53, visto per 41 estrazioni complessive; la classifica del super frequenti, da goderci mentre magari incrociamo le dita per raggiungere il fondo pagina e scoprire la vincita inattesa, continua con il 50, 44 e 40 apparsi per 40 estrazioni complessive, seguiti dal 30 e dal 3 con 39 estrazioni totali.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 GENNAIO 2020

13 – 19 – 33 – 35 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER I NUMERI VINCENTI E FORTUNATI DEL MILLION DAY DI OGGI

Ultimo giorno della settimana – o primo per i credenti – anche la domenica attende per le 19 la nuova estrazione del Million Day, il gioco Lottomatica quotidiano che non conosce pause: da Natale a Capodanno, dalla Pasqua a Santo Stefano, non ci sono feste comandate che “comandano” sul Million Day. A gestire il tutto è la “Dea Bendata” che assegna ogni tanto l’incredibile vincita da un milione di euro per chi azzecca i cinque numeri da rinvenire tra l’1 e il 55: la modalità di gioco non cambia, come la posizione dei numeri vincenti non appena estratti (li trovate a fondo pagina), mentre le giocate si possono effettuare tanto in ricevitoria quanto con l’App MyLotteries. Insomma, le possibilità per trovare la cinquina perfetta sono molteplici e interessanti anche per chi è meno avvezzo al gioco “lottifero”: non vi resta che cimentarvi e con un euro di spesa provare a piazzare il colpo vincente. Avete tempo fino a questa sera, non c’è fretta: e che la “Dea Bendata” vi assista!

ESTRAZIONE MILLION DAY: IMPORTI PREMI

Osservando i numeri usciti ieri per l’estrazione quotidiana del Million Day – 6 – 8 – 17 – 35 – 54 – si può provare a preparare la cinquina giusta per oggi: con un sano mix che “riporti” in auge numeri introvabili da tempo assieme a qualche felice riconferma, la preparazione alla giocata è la fase decisiva e come sempre imprevedibile di tutti i giochi Lottomatica. Gli importi dei premi sono “fissi” eppure è sempre utile ricordarlo, giusto per capire che non “esiste” solo il Milione di Euro come premio massimo da ricercare: iniziare il 2020 con un bel “millino” da investire subito in qualche vacanza, in qualche compera per la casa o per uno sfizio da togliersi è sempre buona cosa. Con la cinquina azzeccata per l’appunto è il Milione ad attendere il fortunato vincitore, ma se fossero 4 i numeri azzeccati, allora sono pronti 1000 euro per ogni giocatore fortunato che li azzecca; via via, i premi scendono con 50 euro per 3 indovinati, 2 euro invece se si azzeccano 2 numeri sui 5 a disposizione.



