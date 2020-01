Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 1 gennaio 2020

Tutto è pronto, dopo la digestione del Cenone di Capodanno, per assistere all’estrazione del Millon Day (CONTROLLA A FONDO PAGINA I NUMERI VINCENTI), la primissima del nuovo anno appena cominciato: a differenza dei “fratelli” giochi di Lottomatica, il Million Day non conosce pausa e le sue estrazioni quotidiane non osservano “pause comandate” e feste. Con la ricerca spasmodica della “zampata vincente” sul Milione di euro in palio per la notte del 1 gennaio, è possibile osservare qui sotto a fondo pagina – non appena estratti, poco dopo le ore 19 – i numeri vincenti di Capodanno per il concorso più “giovane” della Sisal-Lottomatica. Nel dicembre appena finito, tanti hanno provato la fortuna tra un cappone e una lasagna il giorno di Natale, e così anche alla Vigilia o a Santo Stefano, ma niente, il Million Day si è riservato per ora solo a Sant’Ambrogio e Immacolata. Perché dunque non attendersi, per salutare il 2020, una vincita inaspettata nella cinquina vincente del “nuovo” Million Day? Sul portale Lottomatica si trovano tutte le informazioni utili per piazzare la vostra giocata prima di buttarvi in Autostrada con la vostra famiglia in cerca della gita fuoriporta più riposante possibile.

MILLION DAY, IL ‘BOTTINO’ DI CAPODANNO

Al Million Day si può giocate in tabaccheria, si può farlo online e pure con l’App My Lotteries: non c’è freno alle modalità di giocate, anche con sistemi che aumentino le “possibilità” di vittoria finale. È possibile osservare comodamente sul vostro smartphone se la fortuna in questo 1 gennaio 2020 vi ha assistito oppure no, tenendo conto che la Dea Bendata è una signorina molto “complessa” da corteggiare ma che sa ripagare di tanto in tanto con regali non da ridere sul proprio conto in banca. Abbandonato da poche ore il countdown per il nuovo anno, è ora il momento di ri-accenderlo per attendere i 5 nuovi numeri vincenti di giornata. La caccia verso il bottino del Million Day è amplificata dall’attesa per una immediata “novità” che segni subito il passaggio tra il 2019-2020: che sia proprio la sera del 1 gennaio il giorno giusto per piazzare la vincita clamorosa?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DELL’1 GENNAIO 2020

11 – 26 – 41 – 51 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA