Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 10 febbraio 2024

MILLION DAY: LE ESTRAZIONI DEL WEEKEND, CACCIA AL MILIONE

Il weekend è arrivato e la speranza è che sia fortunato per coloro che cercano quotidianamente di diventare milionari con le estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day, il concorso ad esso associato: l’attesa è tanta per scoprire i numeri vincenti di oggi, sabato 10 febbraio 2024. L’ultima volta che abbiamo festeggiato era mercoledì 31 gennaio scorso, quando un fortunato si è aggiudicato il massimo premio in palio. È stato finora l’unico successo nel nuovo anno, anche se da quando il gioco è attivo ce ne sono state ben 277. Chissà che il sorteggio di oggi non possa riservare qualche sorpresa. Le dita come sempre sono incrociate. Non è da sottovalutare, tra l’altro, che ci sono anche alcuni premi minori in palio.

Per coloro che non lo sapessero, rinfreschiamo la memoria con quelle che sono le regole del gioco. Per partecipare al sorteggio, che avviene quotidianamente alle 13.00 e alle 20.30, è sufficiente scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 secondo le diverse modalità previste dal regolamento, ovvero effettuando una giocata singola, plurima o sistemica. L’importo minimo per prendere parte al concorso, con una sola combinazione, è di un euro. Con questo meccanismo, secondo i dati ufficiali messi a disposizione, ciascun giocatore ha una possibilità su 3.478.761 di ottenere il premio da un milione. È importante dunque stare bene attenti ai numeri da inserire nella schedina. Qualche suggerimento a tal proposito può arrivare dalle statistiche. Il numero più ritardatario per il Million Day è il 6, mentre per l’Extra Million Day si tratta dell’8. Per quanto riguarda il più frequente, invece, parliamo rispettivamente del 54 e del 41. Cosa cambierà?

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 8 – 12 – 36 – 47 – 49

EXTRA MILLION DAY: 4 – 19 – 23 – 37 – 42

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 11 – 18 – 25 – 42 – 52

EXTRA MILLION DAY: 5 – 10 – 27 – 32 – 44

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

