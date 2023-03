MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 10 MARZO

Appuntamento con la nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, il gioco quotidiano che permette di portare a casa fino a 1 milione di euro in premi. Alle 20:30, come ogni giorno, vengono svelate le cinquine vincenti e basterà poco per sapere se si è tra i fortunatissimi che porteranno a casa un milione di euro. Per vincere basterà avanzare una giocata da un euro e seguire poche e semplici regole sperando che la dea bendata sia dalla propria parte. È possibile giocare sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recandosi in una ricevitoria Sisal.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023, le cinquine

Tante le vittorie anche in questi giorni al Million Day. Dopo la vincita di venerdì 3 marzo a Sant’Elpidio (FM), un’altra bella vittoria si è registrata lunedì 6 marzo a Comacchio, in provincia di Ferrata, grazie ad una giocata di un solo euro al Million Day.

MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Il concorso quotidiano del Million Day e l’Extra MillionDay permette di giocare tutti i giorni, tentando la fortuna per vincere fino ad un milione di euro. Tutti possono giocare per portare a casa la maxi cifra: basta scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, aspettando l’estrazione delle 20:30. È possibile avanzare la scommessa nelle ricevitorie Sisal, oppure online sul portale dedicato o sull’app MyLotteries. Per giocare al Million Day ci sono vari metodi: si può inoltrare la singola che costa appena 1 euro e permette di vincere fino ad un milione ma non soltanto.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023 (conc. 20 del 2023)

Esiste infatti anche la giocata plurima, per tutti i giocatori che non sanno quali 5 numeri scegliere: in questo modo potranno indicare più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. C’è anche la giocata sistemica, dedicata a giocatori che vogliono giocare più volte. Le scommesse possono essere raddoppiate per giocare anche all’Extra Million Day: con un euro in più si partecipa ad un’estrazione sui restanti 50 numeri.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











