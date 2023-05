Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 11 maggio 2023: le cinquine

Si sono da poco concluse tutte le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, con i numeri vincenti del secondo appuntamento, ovvero quello delle 20:30. Più avanti in questo articolo, invece, si possono recuperare anche i numeri vincenti delle ore 13, nel caso qualche giocatore se li fosse persi! Mano, dunque, alle schedine per scoprire subito se si è riusciti ad acciuffare il ricco bottino da 1 milione di euro in palio! Ricordiamo, però, che è sempre importate verificare con cura quali sono i numeri vincenti, e per farlo, oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, ci si può rivolgere anche al sito ufficiale del gioco. Similmente, l’app MyLotteries e il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli riporteranno tutti i numeri vincenti del Million Day, così come la pagina 782 del Mediavideo Mediaset.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi mercoledì 10 maggio 2023

PREMI IN PALIO NEL MILLION DAY

Mentre attendiamo di scoprire l’esito delle quattro estrazioni odierne di Million Day ed Extra MillionDay, recuperiamo anche rapidamente quali sono i ricchi premi in palio in questi giochi! Oltre all’ambitissimo milione, infatti, assegnato a chi indovina tutti e 5 i numeri vineti, i giocatori possono contare su tanti altri bottini, come per esempio il montepremi da 100mila euro nella versione Extra. Chi, invece, riesce ad indovinare 4 numeri, in entrambi i casi si porterà a casa 1.000 ottimi euro, che scendono a 50 e 100 nel caso si indovinino 3 numeri rispettivamente nel primo o secondo gioco. Infine, chi riesce ad indovinare solo 2 numeri vincenti del Million Day si porta a casa 2 euro, che salgono a 4 per chi li indovina nella versione Extra.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi martedì 9 maggio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME ANDRANNO LE ESTRAZIONI DI OGGI 11 MAGGIO 2023

Torna oggi, come ormai d’abitudine, il classico appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, in un doppio (o, meglio, quadruplo) appuntamento che si terrà alle 13 e alle 20:30. In palio, come sempre, ci sono ben 1 milione di euro ad estrazione per chi centra la cinquina vincente, oltre a tantissimi altri ricchi premi per tutti i giocatori meno fortunati che non riescono ad indovinare tutti e cinque i numeri estratti.

Dunque, se la prima estrazione del Million Day o dell’Extra MillionDay lasciasse qualche giocatore a bocca asciutta, allora ci sarebbe la possibilità di ritentare poche ore dopo, alle 20:30. Una tattica, evidentemente, vincente, come dimostra l’alto numero di premi milionari vinti da quando è stata introdotta la seconda estrazione. L’ultima vittoria, in particolare, si è registrata il 28 aprile, con una scommessa fatta da Ischia, mentre complessivamente in tutto l’ultimo mese le vittorie del Million Day sono state ben 6, che salgono a 18 considerando tutto il 2023.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi lunedì 8 maggio 2023 e Extra MillionDay

COME SI GIOCA AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Insomma, vincere al Million Day o all’Extra MillionDay sembra non essere affatto impossibile, ma per farlo ovviamente è necessario conoscere i segreti, e il regolamento, di questi giochi! Per partecipare occorre piazzare una scommessa dal valore di appena 1 euro, scegliendo 5 numeri tra l’1 e il 55. Attendendo, poi, l’estrazione più vicina, che sia alle 13 o alle 20:30, si potrà scoprire subito se i propri numeri corrispondono a quelli vincenti.

In alternativa, ai giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay è data anche la possibilità di scegliere differenti tipologie di giocata, oltre a quella singola descritta sopra. Vi è la giocata plurima, con cui si possono scegliere più cinquine, al costo sempre di 1 euro l’una, oppure la giocata sistemica, riservata ai giocatori esperti che possono selezionare tra i 6 e i 9 numeri e il loro sistema preferito per processare la vincita. Per accedere, invece, all’Extra Million Day, una seconda estrazione che esclude i primi 5 numeri estratti, occorre semplicemente raddoppiare la propria scommessa.

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Ora, qualche nuovo probabile giocatore del Million Day e dell’Extra MillionDay potrebbe chiedersi se esista una qualche indicazione sui numeri più fortunati. Sul sito ufficiale del gioco, tra le statistiche, si possono proprio trovare i dati sui numeri usciti, negli ultimi 365 giorni, con maggiore frequenza. Nella prima estrazione, per esempio, spicca il 43 con 13 presenze, seguito dal 14 con le sue 12 estrazioni, ed infine, a pari merito, dal 50, dal 48 e al 17, tutti e tre estratti 11 volte. Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, il numero più fortunato è il 41 con le sue 20 presenze, seguito dal 12 (15 estrazioni), dal 37 (uscito 13 volte) ed, infine, dal 38 e dal 28, entrambi estratti per 12 volte.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

1 – 3 – 4 – 7 – 20

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

10 – 30 – 31 – 32 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

10 – 27 – 29 – 30 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

1 – 17 – 20 – 46 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA