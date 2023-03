Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 11 marzo 2023: le cinquine del sabato

CON MILLION DAY IN PALIO UN MILIONE DI EURO

A quale porta busserà la dea bendata con la nuova estrazione di Million Day ed Extra MillionDay? È in programma oggi, sabato 11 marzo 2023, come ogni giorno, perché l’appuntamento con questo gioco è quotidiano. L’ultima volta che la fortuna ha sorriso lo ha fatto all’Emilia-Romagna, in particolare a Comacchio, dove infatti il 6 marzo è stato vinto un milione di euro centrando i cinque numeri vincenti. Così è stata realizzata la decima vincita milionaria di quest’anno con questo gioco che ha distribuito ben 245 vincite da un milione di euro.

In precedenza, invece, la fortuna ha sorriso alle Marche, nello specifico a Porto Sant’Elpidio, dove il 3 marzo è stato vinto il milione di euro in palio. Il contatore delle vincite, però, può essere scosso con una bella vincita odierna. Ma in palio non c’è solo un milione di euro, perché sono previsti altri premi conquistabili attraverso altre categorie di vincita di Million Day ed Extra MillionDay.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Per partecipare all’estrazione del Million Day e di Extra MillionDay di oggi bisogna prima scegliere il tipo di giocata da fare. Questo gioco è una lotteria basata sull’estrazione di cinque numeri vincenti compresi tra l’1 e il 55. La schedina pò essere compilata anche attraverso dispositivi mobile o comunicando al ricevitore i numeri da giocare. Le modalità di gioco sono tre, la prima è la giocata singola, che prevede la scelta di 5 numeri per un euro. La seconda è la giocata plurima, formata da più giocate singole. Se viene effettuata in ricevitoria, si può inserire nella schedina in formato cartaceo fino a 5 giocate singole. Se invece la compilazione avviene a voce, il giocatore può inserire fino ad un massimo di 10 giocate singole nello scontrino rilasciato dal ricevitore. Stesso limite se la giocata viene fatta con app My Lotteries o online sul sito di uno dei rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Infine, la giocata sistemistica: bisogna selezionare da 6 a 9 numeri e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Il primo sviluppa una parte delle possibili giocate singole in base ai numeri selezionati. Il secondo, invece, sviluppa tutte le possibili giocate singole sulla base dei numeri scelti, ma ha un costo superiore rispetto all’altro sistema. Se volete partecipare anche all’estrazione di Extra Million Day, basta selezionare l’opzione.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

