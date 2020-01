MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 14 gennaio 2020 in diretta

NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 14 GENNAIO 2020

È dal giorno della Festa dell’Immacolata Concezione che non si assistono a premi “milionari” in casa Millon Day: ora è giunto il momento con i numeri vincenti appena estratti di controllare – come sempre andando a spulciare a fondo pagina – se siete diventati i nuovi super fortunati di questo 1 gennaio 2019. Con quelle ultime due schedine giocate online, rispettivamente il 91esimo e 92esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica, hanno portato in saccoccia per l’ultimo mese dell’anno la bellezza di un milione di euro ciascuno. Non sarà facile neanche oggi in questo primo giorno dell’anno ma per la legge dei grandi numeri e le cifre delle giocate sempre più in crescita, prima o poi quella casella di 92 vincitori del Million Day dovrà aggiornarsi e che sia con giocata singola, plurima o sistematica, il risultato per voi giocatori non dovrebbe cambiare. Ricordiamo che oltre alla vincita massima con la cinquina azzeccata, i premi messi in palio dal Million Day sono 1000 euro per chi indovina 4 numeri, 50 euro per chi ne indovina 3 e 2 euro per chi fa 2. Ora però è il momento di chiudere il paragrafo, digerire il Capodanno e…. volare a fondo pagina per scoprire se la Dea Bendata vi è venuta a trovare questa volta!

MILLION DAY, TORNA ANCHE OGGI L’ESTRAZIONE

Si apre la nuova settimana e la speranza è che si possa finalmente trovare il 94esimo vincitore del Million Day: dopo l’ultima puntata della Dea Bendata lo scorso 3 gennaio 2020 – da Mercato San Severino in provincia di Salerno – l’estrazione di oggi 14 gennaio vede la crescente attesa dei tanti giocatori che piano piano si stanno appassionando a questo appuntamento quotidiano con la fortuna. 5 numeri, dall’1 al 55 e una modalità assai varia di giocata: la ricetta è semplice, le regole pure, scovare la cinquina un po’ meno eppure quel milione di euro già in 93 dallo scorso febbraio 2018 sono riusciti ad aumentare il proprio conto in banca con la spettacolare vincita del giovane gioco di Lottomatica. Appena dopo le ore 19 qui sotto a fondo pagina potrete trovare i nuovi numeri vincenti del Million Day giornaliero, ma ora è tempo di giocare e puntare forte sui vostri 5 prescelti per la grande serata del lunedì: le giocate si possono effettuare tanto in ricevitoria quanto con l’App MyLotteries. Insomma, le possibilità per trovare la cinquina perfetta sono molteplici e interessanti anche per chi è meno avvezzo al gioco “lottifero”: non vi resta che cimentarvi e con un euro di spesa provare a piazzare il colpo vincente.

PREMI E NUMERI DEL MILLION DAY

La puntata di ieri del Million Day che ha chiuso la prima settimana “completa” del nuovo anno non ha visto grandi vincite milionarie: 22 – 20 – 15 – 2 – 47 non hanno fatto scattare sulla sedia nessuno dei tanti giocatori riversatisi in ricevitoria e sugli smartphone per le giocate della domenica sera. Oggi però, e questo è il bello del gioco Million Day, l’occasione torna di nuovo disponibile e con un semplice e innocuo euro si può arrivare al trionfo inatteso: sul fronte premi, ricordiamolo anche oggi, le quote sono “fisse” e non esiste solo il Milione come premio massimo da ricercare. Con la cinquina trovata la vincita massima è quella teorizzata da Marco Polo nella sua epopea più famosa, ma se fossero 4 i numeri azzeccati allora sono pronti 1000 euro per ogni giocatore fortunato che li azzecca. I premi scendono poi con 50 euro per 3 indovinati, 2 euro invece se si azzeccano 2 numeri sui 5 a disposizione. Ora però è tutto pronto, serve solo un po’ di fortuna e “les jeux sont faits” come diceva il grande Jocelyn a Giochi Senza Frontiere..

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 GENNAIO 2020

4 – 18 – 20 – 25 – 31

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



