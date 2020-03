Million Day/ Numeri vincenti 14 marzo 2020: estrazione di oggi

MILLION DAY: I PREMI IN PALIO

L’estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 14 marzo 2020, si è celebrata pochi minuti fa. Qualcuno di voi potrebbe già essere milionario e non saperlo: per apprendere se il vostro patrimonio si è improvvisamente moltiplicato non vi resta che scendere a fondo pagina e verificare gli estratti odierni. In ogni caso è bene sottolineare come per vincere un premio non sia necessario indovinare tutte la cinquina. Lottomatica premia infatti con un bottino di 1000 euro anche chi indovina quattro numeri su cinque. Dite che sono comunque troppi? Allora provate ad azzeccarne tre: in cambio potrete intascare 100 euro. Il premio di “consolazione” è di 2 euro per chi indovina almeno due numeri su cinque. Chissà se dopo la 100esima vincita avvenuta a Palermo sabato 23 Febbraio oggi suonerà la carica dei 101…(Aggiornamento di MB)

COME SEGUIRE L’ESTRAZIONE IN DIRETTA

Million Day che torna al centro dell’attenzione dei tanti giocatori che anche oggi, sabato 14 marzo, si metteranno in attesa dell’estrazione che decreterà i numeri vincenti (che trovi a fondo pagina) e, forse, anche un fortunato vincitore milionario. Come di consueto il momento della verità scatterà alle ore 19, ma se avete intenzione di partecipare al concorso dovete premurarvi di acquistare una schedina (online, viste le limitazioni agli spostamenti imposte dall’emergenza coronavirus) al massimo 15 minuti prima, dunque alle ore 18:45. Per vivere il momento con il massimo dell’adrenalina, oltre ad aggiornare il nostro articolo (pubblicheremo la combinazione vincente non appena essa sarà disponibile) avete anche altre opzioni: accedere al sito www.millionday.it, consultare l’App Lotto o la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Ma facciamo un tuffo nelle statistiche del Million Day, il gioco targato Lottomatico che appassiona tanti italiani. Uno degli aspetti più consultati dai giocatori che alla fortuna cercano di unire anche un discorso “ragionato”, basato sul calcolo delle probabilità d’uscita di questo o quell’altro numero, è quello relativo ai ritardatari. In questo senso il mirino è puntato indubbiamente sul numero 44, che non fa capolino tra gli estratti addirittura da 40 estrazioni consecutivi. Alle spalle di quella che non possiamo non definire la primula rossa per antonomasia dei ritardatari troviamo il numero 39, che a sua volta viene dato per disperso da 37 turni. A completamento del podio, pronto ad indossare una medaglia di bronzo virtuale, troviamo poi il numero 23, che non vediamo in giro da 28 concorsi. Discorso opposto per i numeri frequenti: il più presenzialista di tutti si conferma il numero 1, che non manca all’appello da 45 estrazioni. Risponde presente da 43 concorsi il numero 6. Pari merito, estratti per 42 volte di fila, i numeri 10 e 35.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 MARZO 2020

31 – 37 – 38 – 41 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



