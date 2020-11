MILLION DAY/ Numeri vincenti 14 novembre 2020: l’estrazione di oggi

E’ arrivato finalmente il momento di scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti di oggi, sabato 14 novembre 2020, del Million Day che potrete consultare in fondo alla pagina per effettuare le verifiche del caso. Celebreremo oggi il nuovo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica? In attesa delle verifiche delle vincite, ricordiamo che non è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti per portare a casa un premio. Sono infatti previsti dei premi secondari: con quattro numeri indovinati sui cinque estratti, il premio è di 1.000 euro. Con tre numeri su cinque ci si assicura 100 euro, mentre con due numeri su cinque c’è un“rimborso” di 2 euro. Insomma, le possibilità di vincita sono numerose, ma il sogno di tutti è quello di sbancare il jackpot: 1 milione di euro, una cifra da sogno che potrebbe consentire di cambiare radicalmente vita. Appuntamento a domani, domenica 15 novembre 2020, per la prossima estrazione del Million Day e buona fortuna! (Aggiornamento di MB)

A QUANDO RISALE L’ULTIMO VINCITORE DEL MILLION DAY?

Siamo entrati nel fine settimane ma il Million Day non si ferma mai: è tutto pronto per l’estrazione in programma alle ore 19.00 dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 14 novembre 2020. L’ultimo successo risale a nove giorni fa, premiato un fortunato scommettitore di Trescore Balneario, e c’è grande curiosità di sapere se conosceremo già oggi il 134esimo vincitore milionario della storia del Gioco Lottomatica. É possibile in questi minuti effettuare le ultime scommesse: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi si terrà invece l’estrazione della cinquina dorata del Million Day: a fondo pagina potrete trovare la cinquina dorata, in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Sono tre le tipologie di giocata a disposizione per gli scommettitori del Million Day. Iniziamo la nostra analisi con la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro ed è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di venti estrazioni. Un’altra tipologia di scommessa è la giocata plurima, che prevede l’inserimento all’interno della stessa schedina fino a dieci giocate singole. Per questa modalità è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di cinque estrazioni del Million Day. Infine, abbiamo la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. É possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di cinque estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 NOVEMBRE 2020

10 – 27 – 43 – 44 – 45

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA