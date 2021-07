Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi 15 luglio 2021

SIAMO ARRIVATI A 176 VINCITORI AL MILLION DAY E OGGI…

Tutti alla carica per il milione di euro messo in palio dal Million Day. Ad oggi sono stati eletti 176 vincitori, la ultima vincita da sogno risale proprio a ieri: Lottomatica ha reso noto che è stato premiato uno scommettitore siciliano: a Cianciana, provincia di Agrigento, è stata beccata la combinazione vincente grazie ad una giocata plurima da 5 euro.

L’estrazione dei cinque numeri vincenti del MillionDay di oggi, giovedì 15 luglio 2021, è in programma alle ore 19.00: noi vi proporremo a fondo pagina la combinazione dorata, in alternativa potrete seguire l’estrazione in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLIONDAY

Il Million Day offre a tutti gli scommettitori tre modalità di scommessa: singola, plurima e sistemistica. Il nostro viaggio tra le tipologie di giocata inizia con la singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Proseguiamo poi con la plurima, che prevede l’inserimento all’interno della stessa schedina del Million Day fino a dieci giocate singole. La terza e ultima modalità di scommessa è la sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

