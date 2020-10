Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 16 ottobre 2020

Nuovo appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i numeri vincenti di oggi, venerdì 16 ottobre 2020. Ieri è stata registrata l’ultima vittoria milionaria, premiato un fortunato scommettitore di San Felice a Cancello, e in tanti si chiedono se oggi sarà il giorno giusto per incoronare il 131esimo vincitore del maxi jackpot messo in palio dal gioco targato Lottomatica. C’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate: è possibile scommettere in ricevitoria, su piattaforme online o sull’applicazione My Lotteries. A fondo pagina potrete trovare la cinquina vincente per le verifiche del caso, mentre è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Dopo avervi presentato le principali statistiche del Million Day, è tempo di andare a ricordare quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. In questi minuti tantissimi giocatori stanno ultimando le ultime giocate in vista dell’estrazione di oggi e sono tre le tipologie a disposizione: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica. La prima è la classica giocata base: prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1€. La giocata plurima permette di inserire nella stessa schedina fino a dieci giocate singole. Infine, la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri, che genera da 6 a 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 OTTOBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA