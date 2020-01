Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 2 gennaio 2020

Seconda estrazione dell’anno per Million Day: presto conosceremo i numeri vincenti di oggi, giovedì 2 gennaio 2020. Intanto possiamo prepararci al nuovo concorso, un nuovo appuntamento con la fortuna. C’è voglia di cominciare l’anno nel migliore dei modi, col premio in palio c’è la possibilità di farlo e di cominciare a concretizzare quei buoni propositi che avete fatto durante le feste. Volete viaggiare di più? Volete dedicare più tempo a voi stessi e al vostro benessere? C’è un progetto da curare o realizzare? Con un milione di euro, l’importo che si può vincere indovinando i cinque numeri fortunati, c’è modo per assecondare ogni desiderio. È di fondamentale importanza, dunque, indovinare la cinquina vincente. E così potremo dare una scossa al contatore delle vincite del Million Day, fermo a quota 92 con la giocata online dell’8 dicembre. Non è stata raggiunta quota 100 nel 2019, ma possiamo riuscirci quest’anno!

MILLION DAY, LA CACCIA ALLA CINQUINA FORTUNATA

C’è chi è tornato al lavoro dopo la pausa per le festività natalizie e il Capodanno, invece Million Day non si è fermato. La caccia al milione di euro è infatti proseguita anche mentre a tavola si festeggiava con la famiglia e/o gli amici il Natale e l’arrivo del nuovo anno. Se avete mangiato tanto durante le feste, potete farvi una bella passeggiata e fermarvi poi in ricevitoria per la vostra giocata. Se invece non avete tempo per fare questa tappa, è possibile giocare anche online. La modalità di gioco non cambia: l’importo è sempre di un euro e bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55. Ciò che può cambiare è la giocata, nel senso che se ne possono comporre diverse. C’è quella singola, la più semplice (che vi abbiamo descritto prima), o quella plurima, composta da più giocate singole. E poi c’è la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 scegliendo la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DEL 2 GENNAIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



