MILLION DAY/ Numeri vincenti 20 maggio 2020: estrazione di oggi

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day (controlla a fine pagina i numeri vincenti) e prendiamo in esame le principali statistiche. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: continua la latitanza del 3, che manca ormai all’appello da 34 estrazioni, seguito da 48 e 1, rispettivamente assenti da 32 e 29 estrazioni. Non si hanno notizie del 7 da 28 estrazioni, mentre il 53 non si fa vedere da 27 turni. Attenzione anche al ritardo di 12 (23 estrazioni), 20 (22 estrazioni) e 40 (21 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: la medaglia d’oro è condivisa da 14 e 1, entrambi a quota 44 estrazioni. Segnaliamo poi il 35 con 43 estrazioni ed il 18 con 41 estrazioni. Da non sottovalutare il 49 (40 estrazioni) ed il tris 37-10-8 (38 estrazioni). (Aggiornamento di MB)

OGGI IN ARRIVO IL VINCITORE NUMERO 107 DEL MILLION DAY?

Altro giorno, altra estrazione del Million Day: è tutto pronto, tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 20 maggio 2020. Ieri non è stato eletto il 106esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica è c’è grande curiosità di capire se incoroneremo oggi un nuovo milionario. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: è possibile compilare schedine in ricevitoria, ma anche sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina d’oro è in programma quindici minuti più tardi, alle ore 19.00: è possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Come ormai ben sapete, potrete trovare i numeri vincenti a fondo pagina per effettuare le verifiche del caso e scoprire se la Dea bendata vi ha premiati.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Come dicevamo, è possibile effettuare scommesse su diverse piattaforme, ma quali sono le tipologie di giocata del Million Day? Sono tre e le scopriremo adesso insieme. La giocata base è la singola, che prevede l’inserimento nella schedina di cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Il costo è sempre di un euro. È possibile giocare per più giorni consecutivi, questa tipologia di giocata si può giocare fino a 20 concorsi in abbonamento. Poi c’è la giocata plurima, che prevede l’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole. Anche in questo caso è possibile per più giorni consecutivi, questa tipologia di giocata si può giocare fino a 5 concorsi in abbonamento. Infine, spazio alla giocata sistemistica, che prevede la scelta da 6 a 9 numeri: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole, il sistema ridotto sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole. Anche nel Million Day è possibile per più giorni consecutivi, questa tipologia di giocata si può giocare fino a 5 concorsi in abbonamento.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 MAGGIO 2020

5 – 24 – 33 – 35 – 45

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



