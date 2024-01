Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi 21 gennaio 2024

MILLION DAY: DUE ESTRAZIONI IN QUESTA DOMENICA, VINCITE MILIONARIE IN ARRIVO?

Il gioco del Million Day non va mai in vacanza. Neppure nei giorni segnati in rosso sul calendario, infatti, il concorso va in vacanza. Si tratta di un gioco quotidiano, che offre un doppio appuntamento quotidianamente, con due estrazioni: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Per partecipare al concorso basta semplicemente scegliere cinque numeri e puntare su questi un euro. I numeri vanno scelti tra l’1 e il 55: si può decidere di avanzare una giocata semplice, plurima o sistemistica.

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi, sabato 20 gennaio 2024

Dopo aver avanzato la giocata c’è anche la possibilità di scegliere se giocare o meno in abbonamento. Il concorso offre anche la possibilità di giocare al gioco aggiuntivo dell’Extra Million Day aggiungendo un altro euro: in questo caso si possono vincere 100.000 euro.

MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

Dopo aver ripassato le regole base del Million Day, andiamo a vedere qualche statistica relativa al gioco e in particolare quella dei numeri ritardatari del concorso. Partiamo da quelli assoluti: quali sono i numeri che mancano da più estrazioni sul concorso? Il 34 manca da 23 estrazioni, mentre il 26 da 19. Sono 18 le estrazioni senza il numero 20 mentre 14 quelle senza il 50. Da 12 estrazioni non si vedono i numeri 55, 43 e 11. 10 estrazioni sono invece quelle senza il 38, il 31 e il 21. Per quanto riguarda i singoli concorsi, invece, il 24 non si vede da addirittura 78 estrazioni sul Million Day seguito dal 50, assente da 40, e dal 45 a 36 assenze. 52 le estrazioni senza il 6 sull’Extra Million Day mentre sono 47 quelle senza il 34 e 36 quelle senza l’1.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi 19 gennaio 2024

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

23 – 32 – 38 – 41 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

1 – 9 – 12 – 21 – 27

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Arrivate le cinquine di oggi 18 gennaio 2024

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA