Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 23 luglio 2021

MILLION DAY, TUTTI A CACCIA DEL PREMIO MILIONARIO

É alle porte la nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 23 luglio 2021, e potrete effettuare le verifiche del caso dando uno sguardo qui a fondo pagina. C’è grande curiosità di conoscere il 177esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita risale a 9 giorni fa, premiato un fortunato scommettitore di Cianciana, provincia di Agrigento.

L’estrazione del Millionday, come dicevamo, è alle ore 19.00 e potrà essere seguita su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ma fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse del caso: ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries.

SAI QUALI SONO TUTTE LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY? ECCOLE QUI

Le lancette scorrono velocemente in vista dell’estrazione dei cinque numerri vincenti del Million Day ed è arrivato il momento di andare a conoscere meglio quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. La giocata base è la singola, che ormai conosciamo tutti – 5 numeri da scegliere tra 1 e 55 compresi, costo di 1 euro, si può giocare in abbonamento fino a 20 concorsi – e Lottomatica prevede la possibilità di ricorrere anche alla giocata plurima o alla giocata sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; si può giocare in abbonamento fino a 5 concorsi. La seconda giocata del Million Day permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Anche la sistemistica si può giocare in abbonamento fino a 5 concorsi.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 23 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



