Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 25 gennaio 2020

Sono trascorsi due giorni dalla vincita milionaria registrata in quel di Bologna, oggi nuova estrazione del Million day: è tutto pronto per conoscere i numeri vincenti del 25 gennaio 2020 (controllali a fondo pagina). Per seguire l’estrazione è tutto molto semplice, basterà andare in ricevitoria, oppure seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che sul nostro sito. Ma giocare è ancora più facile: basta scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. Ricordiamo che è possibile giocare il Million Day fino alle ore 18.45, poiché l’estrazione è in programma alle ore 19.00. Continua la caccia al jackpot, 1 milione di euro per chi indovina tutti e cinque i numeri che verranno estratti, ma non dimentichiamo che è possibile vincere anche con altri punteggi: 1000 euro andranno a chi totalizza 4, 100 euro per chi fa 3 punti e, infine, 2 euro per chi fa 2 punti.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 25 GENNAIO 2020

Giocare al Million Day è facilissimo ed è anche possibile scegliere diversi tipi di giocata: oltre alla classica giocata singola, è possibile optare per la giocata plurima (più giocate singole all’interno della stessa schedina) o per la giocata sistemistica, che si divide in sistema integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e in sistema ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole). Insomma, tante opportunità per prendere parte al gioco targato Lottomatica che potrebbe consentire di cambiare vita: con 1 milione di euro è infatti possibile decidere di lasciarsi tutto alle spalle e dare una svolta alla propria esistenza grazie alla dea bendata. Non ci resta che attendere ancora qualche ore per scoprire quali saranno i cinque numeri vincenti e se conosceremo il 97* vincitore milionario della storia del Million Day: appuntamento tra poco su Il Sussidiario!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 GENNAIO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



