Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 gennaio 2023

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 28 GENNAIO

Nuovo appuntamento quotidiano con il Million Day e l’Extra MillionDay, il gioco quotidiano che permette di vincere fino a 1 milione di euro di premi! Alle 20:30, come ogni giorno, vengono ufficialmente estratte le cinquine vincenti. Giocare è molto semplice: basta entrare sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recarsi in una ricevitoria Sisal e scegliere i propri numeri preferiti.

MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 27 gennaio 2023

Nel 2023 la prima giornata milionaria è arrivata giovedì 26 gennaio grazie ad una giocata plurima del Million Day. È la prima vincita dell’anno e la 236 dal lancio del gioco. Basti pensare che a dicembre 2022 sono stati ben 6 i giocatori italiani che hanno indovinato una cinquina nel Million Day. L’ultimo milione è arrivato proprio il 31 dicembre, con una scommessa di un fortunato giocatore di Rivalta di Torino, che ha portato a casa l’ingente somma con i numeri 2, 5, 22, 34, 47.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 26 gennaio 2023: le cinquine

REGOLE DEL MILLION DAY

Come si gioca al Million Day e all’Extra MillionDay? Ci sono diverse maniere per sfidare la sorte e portare a casa un milione. Quella più semplice e immediata è sicuramente la giocata singola, ovvero quella classica. Per giocare basta scegliere fino a 5 numeri, compresi tra l’1 e il 55, puntando un euro. Aggiungendo un altro euro si potrà accedere anche all’estrazione Extra che viene fatta subito dopo la prima, sui 50 numeri rimanenti. Basta dunque un euro per scoprire, alle 20:30 di ogni giorno, se si è tra i fortunati vincitori.

Oltre alla giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, il sistema da anche la possibilità di scegliere la giocata plurima. Si possono così scegliere più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una, giocandole tutte con una singola schedina. Infine vi è anche la giocata sistemistica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri. Sarà il sistema a selezionare le cinquine, ma in questo caso i premi in palio sono minori. Per giocare basta entrare sull’app MyLotteries, sul sito del concorso o in qualunque ricevitoria Sisal.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 25 gennaio 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA