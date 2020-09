Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 28 settembre 2020

Inizia una nuova settimana ed ecco subito un nuovo appuntamento con il Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 28 settembre 2020. Chi sarà il 124esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica? L’ultima vittoria risale esattamente a quattro giorni fa, premiato un fortunato scommettitore di Montecatini Terme, e c’è grande attesa di conoscere il nuovo fortunato. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45 ed è possibile giocare in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle piattaforme online. Poi, alle ore 19.00, sarà tempo di conoscere la combinazione che vale 1 milione di euro: sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 SETTEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE TRE TIPOLOGIE DI GIOCATA MESSE A DISPOSIZIONE

In attesa di conoscere i cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, è tempo di andare a ricordare quali sono le tre tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla singola, la giocata base: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine, c’è la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. La singola si può giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni, mentre plurima e sistemistica si possono giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day ed è tempo di andare a scoprire quali sono le principali statistiche in vista dell’estrazione di oggi. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo, ovvero i ritardatari: al primo posto troviamo il 18, re dei latitanti, assente da 52 giorni. La medaglia d’argento va al 15, che manca all’appello da 43 turni, mentre quella di bronzo spetta al 23, di cui non si hanno notizie da 42 estrazioni. Il 44 ha un ritardo di 37 estrazioni, mentre il 35 non fa parte della combinazione vincente da 31 giorni. Attenzione anche a 54 (28 estrazioni) ed al tandem 7-38 (26 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri estratti più spesso, i frequenti: 2 in vetta alla classifica con 45 estrazioni, seguito dal 16 con 43 estrazioni. Ben quattro numeri con 39 estrazioni: parliamo di 1, 11, 37 e 49. Infine, il 55 con 38 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

© RIPRODUZIONE RISERVATA