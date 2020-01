Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 3 gennaio 2020

Neanche la cinquina ieri si è riusciti a vincere il premio massimo del Million Day: l’estrazione di oggi, 3 gennaio 2020, vede crescere l’attesa e le giocate dei singoli protagonisti del “giovane” gioco Lottomatica. Ormai è quasi un mese che non si assiste più ad una vincita milionaria, era l’8 dicembre scorso quando furono addirittura due le giocate online che valsero un milione di euro di vincita ai due super fortunati. Le feste natalizie hanno invece “rallentato” i premi milionari, con la Dea Bendata che è sembrata girarsi dall’altra parte rispetto agli aspiranti vincitori del Million Day. La voglia di cominciare il 2020 con un “aiutino” in più nel conto bancario è tutt’altro che un’utopia, ma serve azzeccare la nuova cinquina odierna: qui sotto a fondo pagina troverete i nuovi numeri vincenti del Million Day non appena saranno estratti dopo le ore 19.

MILLION DAY, PREMI E CINQUINA

La modalità di gioco del Million Day non cambia: l’importo è sempre di un euro e bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55. Ciò che può cambiare è la giocata, nel senso che se ne possono fare di diverse e svariate: si va da quella singola, più semplice, fattibile anche in tabaccheria, a quelle più composte e plurime; da ultimo, la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 scegliendo la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Nel caso del sistema Integrale i premi si sviluppano con tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati; nel secondo invece, il sistema Ridotto, si sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati, ha quindi costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno 1.000€ indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DEL 2 GENNAIO 2020

1 – 14 – 19 – 21 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/)



