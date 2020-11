MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 3 novembre 2020: l’estrazione della combinazione

Il dado è tratto: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, martedì 3 novembre 2020. A fondo pagina potete trovare i cinque numeri vincenti, ma in alternativa è possibile verificare le giocate andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. In attesa di capire se eleggeremo oggi il 132esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica, vi ricordiamo che sono previsti anche dei premi secondari: chi indovina quattro numeri si aggiudica 1.000 euro, chi indovina tre numeri si porta a casa 100 euro, mentre chi indovina due numeri si deve accontentare di 2 euro. Non dimentichiamo che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione di mercoledì 4 novembre 2020. (Aggiornamento di MB)

QUANDO CI SARÀ IL NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti dell’estrazione di oggi, martedì 3 novembre 2020. Ottobre è stato tra i mesi più fortunati di sempre: incoronati 10 nuovi vincitori milionari, l’ultimo il 26 ottobre 2020 a Busto Arsizio (provincia di Varese), e c’è grande curiosità di conoscere il 132esimo scommettitore in grado di azzeccare la combinazione dorata. C’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate, è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti dopo, alle ore 19.00 come dicevamo, andrà in scena l’estrazione del Million Day con la cinquina che vale 1 milione di euro: su Il Sussidiario potrete trovarla a fondo pagina, in alternativa sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 16 con 42 estrazioni, seguito a stretto giro di posta dal 37 con 41 estrazioni. Troviamo tre numeri con 40 estrazioni: 2, 17 e 51. Addirittura quattro i numeri con 39 estrazioni: 29, 31, 33 e 55. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, quelli che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione c’è il 53, assente da 46 estrazioni. La medaglia d’argento va al 25, che manca all’appello da 35 giorni, mentre quella di bronzo spetta al 3, di cui non si hanno notizie da 33 turni. 22 e 48 sono assenti da 29 estrazioni, mentre 7 e 52 sono latitanti rispettivamente da 28 e da 27 giorni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 NOVEMBRE 2020

5 – 11 – 12 – 21 – 41

