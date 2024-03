Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi 31 marzo 2024: le cinquine fortunate

Neppure la domenica di Pasqua 2024 si ferma la corsa di Million Day, che infatti torna oggi, domenica 31 marzo, anche con Extra MillionDay, dopo il concorso di ieri. Dopo aver fatto il suo debutto nel 2018, questo gioco non si è mai fermato, anzi si è evoluto, visto che si è arrivati non solo alla doppia estrazione con l’opzione di gioco, ma si è pure sdoppiata, visto che oltre all’appuntamento serale c’è pure quello di pranzo. Così non bisogna dare solo l’assalto al milione di euro che si vincerebbe col 5, ma in caso di assalto fallito si tenta quello al premio di “consolazione” di 100mila euro.

A tal proposito, l’ultima grande vincita del Million Day è quella realizzata ad Alzate Brianza, in provincia di Como, dove un giocatore è riuscito a vincere un milione di euro tramite una giocata plurima. Invece, l’ultima grande vincita di Extra MillionDay è quella realizzata a Merate, in provincia di Lecco, dove invece sono stati vinti 100mila euro con una giocata singola, che era risultata perdente nel gioco di base, quello principale.

COME SI GIOCA A MILLION DAY E ALL’OPZIONE EXTRA MILLIONDAY

Siete pronti a tentare la fortuna al Million Day e all’Extra MillionDay? Per partecipare all’estrazione dovete compilare la schedina, ma innanzitutto scegliere il tipo di giocata tra quelle disponibili. La prima è la singola, che prevede la scelta di 5 numeri tra 1 e 55 compresi al costo di un euro. La giocata plurima è quella formata da più giocate singole. Se la effettuate in ricevitoria, potete inserire nella schedina cartacea fino a 5 giocate singole. Se però la compilazione avviene a voce, potete optare fino a 10 giocate singole.

Se la giocata viene effettuata attraverso l‘app My Lotteries o online su uno dei siti dei rivenditori autorizzati, potete inserire fino a 10 giocate singole nella schedina digitale. Infine, la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri e il tipo di sistema tra ridotto e integrale. Il primo sviluppa una parte delle possibili giocate singole, l’altra sviluppa tutte le possibili giocate singole, con un costo superiore rispetto al sistema ridotto. Ancor più semplice è la partecipazione a Extra MillionDay, che non è obbligatoria. Chi vuole, deve solo selezionare la nuova opzione di gioco, al costo aggiuntivo di un euro per giocata singola.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 7 – 8 – 36 – 54

EXTRA MILLIONDAY: 16 – 17 – 37 – 47 – 55

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











