Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 4 gennaio 2020

Quarta estrazione del nuovo anno in compagnia del Million Day, di cui presto conosceremo i nuovi numeri vincenti (presenti a fondo pagina). Come prepararci in vista del nuovo concorso? L’appuntamento con Dea Bendata potrebbe coglierci alla sprovvista, quindi meglio farci già da adesso un’idea su come spendere (o investire) il milione di euro che potremmo mettere a segno indovinando i cinque numeri della combinazione vincente. Proprio così: è questa la cifra strepitosa che sarà possibile vincere centrando il premio maggiore messo in palio. Un bel modo, questo, di iniziare l’anno alla vigilia dell’Epifania che andrà a chiudere le lunghe festività natalizie le quali, dal punto di vista delle vincite al Million Day sono state poco generose. Per poter festeggiare in grande stile, tuttavia, sarà necessario centrare l’intera combinazione vincente contribuendo così a far salire sempre di più il numero di vincite finora messe a segno e che sono ferme a meno di 100 a distanza di ormai quasi due anni dall’esordio del gioco (febbraio 2018). Non bisogna però disperare dal momento che il Million Day garantisce più di una possibilità per festeggiare, grazie ai premi minori, come quello da mille euro che si ottiene centrando i quattro numeri della cinquina fortunata.

MILLION DAY, GIOCATA TRADIZIONALE O ONLINE?

C’è ancora poco tempo prima di assistere ad una nuova estrazione del Million Day: il limite è come sempre fissato alle ore 18.45, poco prima che la cinquina fortunata possa essere resa nota. Nel frattempo potrete decidere in tranquillità come eseguire la vostra giocata, se nel metodo tradizionale, ovvero recandosi presso la più vicina ricevitoria, oppure tramite la giocata online che, ricordiamo, ha permesso di mettere a segno lo scorso 8 dicembre ben due vincite da un milione di euro ciascuna! La fortuna, si sa, arriva quando meno ci si aspetta ma giocare online significa indubbiamente poter usufruire di un bonus del valore di 10 euro con il quale poter sfidare un volta in più la Dea Bendata e sperare di poter centrare la vincita maggiore. Le modalità di gioco restano sempre le medesime: 5 numeri da scegliere da una rosa da 1 a 55, con possibilità di eseguire una giocata singola, plurima o sistemistica. A voi la scelta!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DEL 4 GENNAIO 2020

6 – 20 – 34 – 39 – 41

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



