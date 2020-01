Million Day numeri vincenti/ Estrazione di oggi 5 gennaio 2020

È ancora tempo di Million Day, è sempre tempo di Mllion Day: l’estrazione quotidiana del sistema Lottomatica mette ormai sul piatto un’attesa spasmodica legata alla mancanza di cinquine vincenti “allungata” a quasi un mese. Mentre a fondo pagina potrete trovare appena dopo le ore 19 i numeri vincenti della giornata di oggi, 5 gennaio 2020, l’attesa che dura dall’Immacolata si fa sentire: Natale, Santo Stefano, Capodanno e ora con l’Epifania imminente, nessuna festa finora ha rappresentato uno “stimolo” in più alla Dea Bendata nel far trovare la cinquina giusta del Million Day: la voglia di cominciare il nuovo anno con una “marcia” in più è decisamente allettante e per farlo potete anche consultare tutte le info/consigli dell’app My Lotteries. Serve però quel pizzico di “magia” e fortuna giusta che vi portino in una dimensione di improvvisati Re Mida: a voi la giocata, a voi la schedina e i 55 numeri da “sondare”, e a voi si spera anche la vincita. Il tempo ormai è provvido, il relax ancora per due giorni vi permette anche di scegliere al meglio i vostri numeri: forza signori e signore, è giunto il momento!

MILLION DAY, LE VINCITE E LA CORSA VERSO IL MILIONE

1 – 14 – 19 – 21 – 48 sono stati i 5 numeri vincenti estratti ieri dal Million Day del 4 gennaio che purtroppo, come praticamente tutti gli altri “giochi” dell’ultimo mese, non ha sortito l’effetto sperato e ha lasciato fermo immobile il conto dei vincitori dal febbraio 2018 (giorno di esordio del Million Day nel sistema Lottomatica). La modalità di gioco del Million Day non cambia: l’importo è sempre di un euro e bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55. A cambiare invece è la giocata che potrebbe prevedere tanto quella “semplice”, quanto il sistema Integrale, quanto anche quello Ridotto: modi diversi, anche con maggiori possibilità, ma sempre per andare alla caccia di quel Milione che manca dall’8 dicembre scorso, quando si fecero addirittura due vincite tramite giocate online. Qui sotto ecco invece i nuovissimi numeri vincenti, non appena saranno estratti dopo le ore 19.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DEL 2 GENNAIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



