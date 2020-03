Million Day/ Numeri vincenti, estrazione di oggi 8 marzo 2020

Il Coronavirus non frena il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che torna anche in questa domenica 8 marzo per l’ultima estrazione settimanale. Il gioco in due anni dalla sua nascita ha già regalato 100 milioni di euro ad altrettanti giocatori super fortunati che sono riusciti a portarsi a casa, ciascuno, un milione di euro. L’ultima vincita milionaria che ha permesso di raggiungere le tre fatidiche cifre, è avvenuta lo scorso 22 febbraio. Da allora è ricominciata la caccia alla nuova combinazione vincente formata da 5 numero, scelti tra 1 e 55 e realizzabile con una giocata di appena un euro. Ma al Million Day non si vince solo centrando tutti e cinque numeri della combinazione fortunata ma anche con il “4” che permette di ottenere il premio del valore di mille euro, finora vinto da oltre 30 mila persone. L’ultima vincita da un milione, la numero otto dell’anno, è stata realizzata a Palermo ma fino ad oggi, come rammenta Agipronews, il Million Day ha distribuito ricchi premi in tutta Italia per un totale di oltre 244 milioni di euro. ogni giorno è sempre quello giusto per riuscire a mettere a segno la combinazione vincente estratta alle 19.00 in punto. Sarà possibile giocare fino a pochi minuti prima, sette giorni su sette, inseguendo così la Dea bendata che potrebbe farsi cogliere anche indovinando solo 3 o 2 numeri.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Giocare alla lotteria quotidiana del Million Day è abbastanza facile e veloce. Occorrerà semplicemente scegliere cinque numeri tra 1 e 55 al costo di appena un euro. Si tratta, in questo caso, di una giocata singola che è anche quella maggiormente scelta dagli italiani. Si può giocare sia online, in qualunque momento della giornata e in massima sicurezza anche dall’incubo Coronavirus, oppure nella consueta ricevitoria fisica o ancora attraverso l’App My Lotteries. Ad ogni modo le possibilità di vincita non sono altissime. Si parla di una probabilità di 1 su 3.478.761 in merito alla vincita massima da un milione di euro realizzabile indovinando tutti i numeri della combinazione vincente. Ed ancora di 1 su 13.915 per la vincita da mille euro realizzabile con il “4”. Probabilità che arriva a 1 su 284 per il “3” e a 1 su 17,7 per il “2”. Ogni occasione è sempre quella giusta per essere baciati dalla Dea Bendata!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 MARZO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA