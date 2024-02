Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 9 febbraio 2024: scopri le cinquine fortunate

Il Million Day è una macchina inarrestabile, infatti torna oggi, venerdì 9 febbraio 2024, l’estrazione dei numeri vincenti. Riparte l’assalto al milione di euro messo in palio dal gioco principale e ai 100mila euro che invece si possono vincere con Extra MillionDay. Infatti, tutti i giorni si tiene una doppia estrazione: la prima alle ore 13, l’altra alle 20:30, che era quella principale ed è quella che stiamo aspettando. L’ultima vincita milionaria è stata realizzata il 31 gennaio scorso a Brancaleone (Reggio Calabria). Invece, quella del gioco abbinato è più recente: il 5 febbraio 2024 la combinazione fortunata è stata centrata a Taglio di Po, in provincia di Rovigo.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 8 febbraio 2024: le cinquine fortunate

Dal febbraio 2018 sono state centrate 227 vincite milionarie, invece sono più di 85mila le vincite da mille euro. Sono cinque le categorie di vincita al Million Day: un milione di euro per il 5, mille euro per il 4, 50 euro per il 3 e 2 euro per il 2. Per quanto riguarda Extra MillionDay i premi in palio sono: 100mila euro per il 5, mille euro per il 4, 100 euro per il 3 e 4 euro per il 2.

Million Day/ Numeri vincenti: l'estrazione di oggi 7 febbraio 2024

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ma come si gioca a Million Day ed Extra MillionDay? Partiamo dal gioco principale, basato sull’estrazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. Bisogna compilare la schedina, anche tramite dispositivi digitali o comunicando a voce al ricevitorie i numeri prescelti, optando per uno dei tipi di giocata a disposizione. La giocata singola è quella più semplice: si pronosticano 5 numeri, l’importo della giocata è fisso ad 1 euro. C’è poi la giocata plurima, formata da più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in una sola schedina, ognuna al costo di 1 euro.

Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi 6 febbraio 2024: le cinquine

La terza e ultima giocata del Million Day è quella sistemistica: si possono pronosticare fino a 9 numeri generando una pluralità di giocate fino ad un massimo di 126 giocate. Per quanto riguarda, invece, Extra MillionDay: è sufficiente decidere se includere o meno la nuova opzione di gioco in ognuna delle combinazioni numeriche vincenti.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 19 – 52 – 35 – 34 – 13

EXTRA MILLION DAY: 11 – 2 – 9 – 26 – 40

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA