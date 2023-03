Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 9 marzo 2023, le cinquine

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 9 MARZO

Nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, il gioco quotidiano che permette di portare a casa fino a 1 milione di euro in premi. Ogni giorno, alle 20:30, vengono svelate le cinquine vincenti. Basterà puntare un euro e seguire poche e semplici regole per tentare la fortuna. È possibile farlo sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recandosi in una ricevitoria Sisal.

Tanti i giocatori che ogni giorno portano a casa ricchi premi. Nel 2023 sono stati già molti i fortunatissimi, il primo il 6 gennaio grazie ad una giocata plurima del Million Day. A gennaio un’altra persona ha vinto a Ponte San Nicolò, mentre il 3 febbraio sono arrivate tre vittorie a Gorgonzola e a Milano. E ancora il 7 febbraio a Messina e il 9 febbraio a Bardolino, il 14 febbraio a Villapiana, in Calabria e il 20 febbraio. Anche l’inizio di marzo è stato particolarmente fortunato, con due milionari in quattro giorni a Sant’Elpidio, lunedì 6 marzo, e a Comacchio, in provincia di Ferrara.

MILLION DAY: COME GIOCARE

Il Million Day e l’Extra MillionDay è un concorso quotidiano: tutti i giorni si può giocare. Ma come si può tentare la fortuna, cercando di vincere un milione di euro? Chiunque può tentare di portare a casa la maxi cifra: basta scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, attendendo poi l’estrazione alle 20:30. Ricordiamo che è possibile inoltrare la scommessa di persona in una ricevitoria Sisal, oppure online sul portale dedicato o sull’app MyLotteries. La giocata singola del Million Day costa appena 1 euro e permette di vincere fino ad un milione ma non è l’unica possibilità per portare a casa una grande cifra.

Oltre a quella singola, infatti, esiste anche la giocata plurima, per tutti i giocatori che non sanno quali 5 numeri scegliere. Così potranno infatti indicare più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, c’è anche la giocata sistemica, dedicata a giocatori che vogliono giocare più volte. Tutte le scommesse possono essere raddoppiate per giocare anche all’Extra Million Day, un’estrazione sui restanti 50 numeri, con premi leggermente più bassi in palio.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











