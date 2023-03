Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi, domenica 12 marzo 2023

I numeri vincenti delle estrazioni di oggi, domenica 12 marzo 2023, del Million Day e dell’Extra MillionDay fanno ritorno stasera. In questo ultimo giorno della settimana la Dea Bendata contribuirà a distribuire ricchi premi agli scommettitori? La speranza è che la risposta possa essere positiva. Recentemente, si sono palesati due milionari in soli 4 giorni: dopo la vincita di venerdì 3 marzo a Sant’Elpidio (Fermo), anche lunedì 6 marzo si è realizzata una vincita da 1 milione di euro, questa volta a Comacchio, in provincia di Ferrara (Emilia-Romagna), grazie a una giocata singola da 1 euro al Million Day.

Rammentiamo che con i numeri del Million Day è possibile prendere parte anche ai sorteggi dell’Extra MillionDay, la cui combinazione vincente sarà formata dai 50 numeri che non sono stati estratti in occasione della prima tornata. In totale sono tre le tipologie di giocata che possono essere selezionate: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Le scommesse, come sempre, chiuderanno i battenti alle 20.20 e li riapriranno dalle 20.35 (saranno giocate valide, però, per il concorso del giorno seguente).

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Passiamo adesso a svolgere un attento esame della classifica dei numeri ritardatari del Million Day, in quanto questa tipologia di graduatoria è in grado di offrire spunti fondamentali per la compilazione delle schedine di gioco. Si scopre, in tal senso, che in cima alla top five dei ritardatari vi è il 33, latitante da 40 estrazioni. In seconda posizione c’è il 34, che ha sin qui accumulato 25 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 23 (22), seguito dal 24 (21) e dal 17 (20).

Osservando poi la graduatoria dei numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, possiamo vedere come nella posizione di vertice si trovi ancora una volta il 32 (43 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi, individuiamo, nell’ordine, il 45 (40 assenze), il 36 (36), il 9 (31) e, da ultimo, l’1 (30). Dopo avere portato a termine la consultazione delle classifiche, non ci rimane che aspettare pazientemente l’arrivo delle 20.30 per poterci imbattere nell’esito delle estrazioni del giorno e comprendere se le gerarchie saranno soggette a ribaltoni o rimarranno inalterate per quanto concerne le top five.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Anche la graduatoria relativa ai numeri frequenti del Million Day può contenere indicazioni utili per addivenire all’individuazione della cinquina vincente che sarà estratta in questa serata di fine febbraio. Passiamo, dunque, a leggerla assieme a voi lettori: al primo posto della classifica si fa largo il 9 (49 apparizioni), alle cui spalle resiste il 26, che di presenze ne ha raccolte 42. Seguono, poi, la coppia formata dal 53 e dal 15 (41) e il 34 (39), che incorniciano la top five.

Se, invece, ci si concentra sui numeri frequenti dell’Extra MillionDay, scopriamo che in vetta alla graduatoria si erge il 46 (44 estrazioni), tallonato dal 5 (43), dal 7, dal 19 e dal 22 (42). Adesso avete a vostra disposizione tutti gli elementi utili ed esistenti per effettuare la vostra selezione con cura! Buona fortuna con i numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 MARZO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 MARZO 2023

