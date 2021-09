NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ La cinquina dell’estrazione di oggi 12 settembre 2021

I cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, domenica 12 settembre 2021, sono stati estratti pochissimi secondi fa ed è quindi arrivato al termine il conto alla rovescia che ha scandito la giornata odierna. Sta ora per giungere il momento più atteso, ovvero quello in cui è possibile verificare la vostra giocata, che potrebbe offrirvi un trionfo inaspettato e, al tempo stesso, regalare un’autentica svolta alla vostra vita. Speriamo di tutto cuore che questo scenario possa concretizzarsi e permettere a voi lettori di celebrare una vincita del tutto simile a quella centrata venerdì 3 settembre ad Albenga, nel Savonese, grazie a una scommessa da un euro eseguita presso la ricevitoria della stazione ferroviaria.

Vi esortiamo caldamente, pertanto, a scorrere quest’articolo per consultare la combinazione vincente. Ribadiamo anche i metodi utili al controllo della bolletta: si va dall’applicazione My Lotteries a SisalTV, sino alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Inoltre, sul sito ufficiale del Million Day sarà possibile individuare la cinquina nella sezione “Verifica vincite” o direttamente in home page. Vi è, poi, l’opportunità di consultare il portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Buona fortuna a tutti e appuntamento su “Il Sussidiario” per l’estrazione del Million Day di domani, lunedì 13 settembre. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

STATISTICHE MILLION DAY: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Mentre restiamo in attesa di scoprire la cinquina fortunata del nuovo concorso del Million Day, che oggi, domenica 12 settembre 2021, potrebbe incoronare un nuovo vincitore del maxi-premio da un milione di euro, eseguiamo una rapida panoramica relativa alle statistiche del gioco e alle estrazioni antecedenti, nell’auspicio di poter fornire spunti e indicazioni utili a consentire a ciascuno di voi di scegliere con cura i cinque numeri su cui puntare. Partiamo dai ritardatari: a comandare la graduatoria dei latitanti è il 20, che non compare da 42 turni, seguito dal 42 (35) e dal 38 (34). Appena fuori dal podio troviamo il 7 (32) e il 26 (31). Concludono la top ten l’1 (28 estrazioni), il 32 (25), il 16 (23), il 46 e il 22 (22).

Passiamo, adesso, ai dati inerenti ai numeri più frequenti, ovvero quelli che si palesano in maniera assidua nella cinquina. In vetta alla speciale classifica troviamo il 50, con 48 apparizioni all’attivo, tallonato dall’1 (45) e dal 46 e dal 23 (entrambi con 44 presenze a testa). Alle loro spalle, c’è il 41 (43 gettoni raccolti fino a questo momento), poi ecco il duo composto dal 51 e dal 40 (42). Ci sono, infine, il 16 (41 estrazioni), il 28 e il 21 (39). (aggiornamento di Alessandro Nidi)

OGGI CI SARÁ UN NUOVO VINCITORE AL MILLION DAY?

Siamo arrivati alla seconda domenica del mese, e anche oggi, 12 settembre 2021, fa ritorno l’appuntamento quotidiano con il Million Day, la lotteria di Lottomatica che permette a tutti gli italiani di sognare un’esistenza migliore attraverso la conquista del maxi-premio da un milione di euro. Per vincerlo, però, occorre indovinare tutti e cinque i numeri vincenti, impresa non così semplice come potrebbe sembrare. Come avviene tutti i giorni, anche nella serata odierna l’estrazione si terrà alle 19 e l’augurio che rivolgiamo a voi tutti è che quella odierna possa davvero essere la giornata ideale per celebrare un ulteriore trionfo nel nostro Paese, esattamente come accaduto venerdì 3 settembre, quando la fortuna ha incoronato un giocatore di Albenga, nel Savonese, divenuto il 189° milionario nella storia del Million Day.

È cominciata, quindi, la caccia al vincitore numero 190 del milione di euro: del Million Day l’auspicio è che possa essercene anche più di uno già nel concorso di oggi, viste le difficoltà economiche legate all’ultimo periodo e alla pandemia di Covid-19, che ha consentito di far sorgere una crisi importante a livello occupazionale, danneggiando la solidità economica di numerose famiglie dello Stivale. Vi rinnoviamo, dunque, l’invito a giocare responsabilmente anche al Million Day, rammentando poi l’esistenza di premi minori: chi azzecca 4 numeri vincenti su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne pronostica correttamente tre o due vince, rispettivamente, 50 e due euro.

MILLION DAY, COME SI GIOCA?

Mentre attendiamo gli esiti della nuova estrazione del Million Day, riepiloghiamo brevemente le regole alla base della lotteria; infatti, non da molto sono stati introdotti sistemi innovativi per acciuffare il montepremi da un milione di euro. Qualsiasi giocata è fondata su un importo minimo di un euro e sulla scelta di cinque numeri da 1 a 55, inclusi entro un novero ristretto, a maggior ragione se confrontato con quelli che caratterizzano gli altri concorsi. Non considerando la tradizionale giocata singola, esistono altri due tipi di scommesse per indovinare i numeri vincenti: la plurima e la sistemica.

La prima fa sì che si inseriscano nella stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda prevede la selezione da 6 a 9 numeri e l’individuazione del tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni bolletta del Million Day può essere validata in ricevitoria oppure attraverso il web, ma anche ricorrendo all’applicazione My Lotteries. Per poter scommettere online, è necessario scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 12 SETTEMBRE 2021

3 – 12 – 31 – 42 – 53

I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/



