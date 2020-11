Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi, domenica 22 novembre 2020

Anche di domenica il Million Day non smette di regalare emozioni ai suoi numerosi appassionati. La lotteria a premi fissi targata Lottomatica torna oggi, 22 novembre 2020, alle ore 19 in punto, con l’intenzione di rendere indimenticabile la serata. In che modo? Promettendo di “regalare” un milione di euro a coloro che riusciranno ad intercettare l’intera combinazione vincente formata da cinque numeri, esattamente quelli estratti nel corso del concorso odierno. L’ultima vincita milionaria realizzata grazie al Million Day è ferma alla numero 137 dall’inizio del gioco ad oggi (febbraio 2018) ed è stata realizzata mercoledì 18 novembre nelle Marche, esattamente a Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino, grazie ad una giocata plurima. Il premio massimo da un milione di euro è stato realizzato con una giocata plurima da 4 euro! Questa sera potrebbe tornare la Dea Bendata a far visita ai giocatori appassionati del Million Day? La speranza è proprio questa. Ricordiamo che questo gioco quotidiano ha finora distribuito in tutta Italia vincite per oltre 300 milioni di euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 NOVEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: COME SI GIOCA, LE REGOLE

E’ sorprendente quanto sia semplice giocare al Million Day e riuscire così anche a vincere e, chissà, riuscire a cambiare radicalmente la propria vita. Per farlo basta mettere in fila cinque numeri scelti da una rosa che va da 1 a 55 nelle ricevitorie del Lotto abilitate oppure online ed attendere la nuova estrazione che come sempre si registra alle ore 19 in punto, tutti i giorni della settimana. Oltre alla possibilità di vincere il premio massimo da un milione di euro, sarà possibile ottenere anche altri interessanti premi ad esempio grazie alle altre categorie, ovvero indovinando 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) oppure 2 (2 euro). Il costo per ciascuna giocata singola è di appena un euro ma sarà possibile anche compiere una giocata plurima o sistemica, quest’ultima riservata ai veri appassionati del gioco. Il Million Day infine dà anche la possibilità di abbonarsi a più concorsi per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni per quanto riguarda le giocate singole e fino ad un massimo di 5 per quanto riguarda le giocate plurime e sistemiche.

