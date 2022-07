Million Day numeri vincenti/ Estrazione di oggi domenica 31 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: NUOVO VINCITORE MILIONARIO IN ARRIVO OGGI?

È l’ultimo giorno del settimo mese dell’anno e anche in questa domenica 31 luglio 2022 vanno in scena le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, rinnovando così l’inseguimento al milione di euro, che sino a questo momento ha premiato unicamente due scommettitori in questo mese, a Fumone (Frosinone) e a Rose, in Calabria. Ricordiamo che la fortuna può financo raddoppiare; infatti, ricorrendo ai medesimi cinque numeri giocati al Million Day, vi è la possibilità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Le giocate abbinabili all’Extra Million Day sono in totale tre e, scendendo nello specifico, trattasi della singola, della plurima e della sistemistica. Nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è collegata alle giocate singole che sono state effettuate. Nella terza e ultima ipotesi, infine, qualsiasi combinazione è caratterizzata dal valore economico di un euro. Per il concorso di oggi si potrà scommettere sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti saranno eseguite le giocate per l’estrazione del giorno seguente.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

I numeri frequenti del Million Day danno vita a una graduatoria che speriamo con tutto il cuore possa rivelarsi indicativa per la scelta della cinquina a cui affidare le vostre speranze e condurvi dritti dritti al milione di euro tanto sospirato. Al primo posto della classifica resiste sempre il 22, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, si fanno strada il 9 (41) e il terzetto a cui danno origine il 3, il 55 e il 30 (40).

Per ciò che invece riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, vi diciamo che anche in questo caso esiste una classifica ed effettuiamo un celere riepilogo per voi lettori de “IlSussidiario.net”, fornendovi anche qui una panoramica onnicomprensiva della situazione. In vetta si erge il 19 (22 estrazioni), tallonato dal 5 (21). Seguono a stretto giro di posta il 32 (20) e l’accoppiata composta dal 44 e dal 37 (18). Come sempre, sarà necessario aspettare fino alle 20.30 di oggi per capire se le gerarchie subiranno alcuni ribaltoni o se, invece, resteranno immutate rispetto ai dati disponibili alla vigilia dei due concorsi.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Naturalmente, come è facilmente intuibile, esiste anche una classifica dei numeri ritardatari del Million Day, che auspichiamo possa anche in questo caso farvi imbattere nella cinquina vincente, in grado di imprimere una significativa svolta alla vostra esistenza. Scorrendo la top five dei ritardatari, al primo posto spicca ancora il 35, latitante da 75 estrazioni. In seconda posizione c’è il 41, che ha sin qui accumulato 48 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 45 e il 18 (31), tallonati dal 55 (27).

Scorrendo invece tutti i ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche trae origine la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice troviamo il 14 (43 turni di ritardo), che mantiene un leggero margine di “vantaggio” sulla seconda posizione. In questo senso, vi comunichiamo che la top five viene completata dall’11 (39 assenze), dal 9 (28) e, infine, dal 6 (25) e dal 17 (23).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 31 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

