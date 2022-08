Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi domenica 7 agosto 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: IL MILIONE IN FUGA?

Si sta facendo desiderare Million Day per quanto riguarda il milione di euro in palio. Lo stesso potremmo dire di Extra MillionDay per i 100mila euro che assegna come premio più alto. Ma oggi, domenica 7 agosto 2022, avete la possibilità di riscattarvi provando a indovinare i numeri vincenti dell’estrazione appunto odierna. Forse siete andati in ferie o più semplicemente è il vostro giorno di pausa, in ogni caso questo gioco non si ferma, macinando concorsi giorno dopo giorno. Dunque, è possibile tentare la fortuna anche la domenica, anche se siete sotto al sole per godervi le spiagge italiane.

Le ricevitorie sono a vostra disposizione, ma Million Day ha messo comunque a punto degli strumenti utili e comodi, che chiaramente valgono anche per Extra MillionDay. Ci riferiamo al suo sito ufficiale, raggiungibile anche dai dispositivi mobili, dove effettuare la propria giocata. Altrimenti c’è l’app My Lotteries, dove trovate comunque informazioni utili e curiosità. Mettetevi comodi, dunque. La grande serata dei numeri vincenti sta per cominciare!

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LE GIOCATE

Le modalità di gioco Million Day chiaramente non cambiano a seconda dello strumento che decidete di utilizzare per partecipare all’estrazione. Sono sempre tre: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica. La schedina per le giocate singole va combinata inserendo una combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55 e ha un costo fisso di un euro. Ma si può giocare per più giorni consecutivi, attivando l’opzione abbonamento, possibile fino a 20 concorsi. La giocata plurima, invece, prevede la compilazione di massimo 10 giocate singole sulla schedina, ognuna delle quali costa un euro. Anche in questo caso si può attivare l’abbonamento, fino a 5 estrazioni. C’è poi la giocata sistemistica con cui giocare da 6 a 9 numeri in base al sistema integrale o ridotto. Il primo genera tutte le giocate componibili con i numeri selezionati. L’altro sviluppa una parte delle possibili giocate singole. In ogni caso potete sempre aggiungere l’opzione Extra MillionDay, il cui costo è di un euro. In questo modo avete una seconda possibilità di vincita, tramite una ulteriore estrazione di 5 numeri dai 50 restanti non estratti.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I PREMI

Quanto si può vincere giocando a Million Day ed Extra MillionDay? I premi variano in base alla quantità dei numeri indovinati e di quelli giocati. Di sicuro non ci sono solo un milione di euro e 100mila euro in palio. Facciamo un confronto diretto tra i due giochi intrecciati. Con il 4 si vincono in entrambi i casi mille euro. Il discorso torna a cambiare con il 3, perché nel caso del Million Day si vincono 50 euro, mentre nel caso di Extra MillionDay si ottengono 100 euro. Premi diversi anche per quanto riguarda il 2, che è l’ultima categoria di vincita disponibile. Nel gioco principale si ottengono due euro, mentre nell’opzione si ottengono 4 euro. I premi indicati sono un esempio che fa riferimento alle giocate singole da un euro. Sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%, inoltre non sono cumulabili tra loro, si vince il premio massimo conseguito. Infine, i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

