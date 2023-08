Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 10 agosto 2023

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE: GRANDI VINCITE IN ARRIVO?

Anche oggi, giovedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo e di stelle cadenti, l’appuntamento è con il Million Day. Il gioco, come ogni giorno, offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro in due diversi appuntamenti quotidiani, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Il gioco mette in palio un milione: è possibile ottenerlo solamente indovinando tutti e cinque i numeri. Si vince qualcosa già indovinando due numeri ma i premi crescono con l’aumentare dei numeri indovinati.

Inoltre il concorso dà la possibilità anche di giocare anche all’Extra Million Day, un gioco aggiuntivo al quale si partecipa puntando un altro euro e scegliendo altri cinque numeri. In questo caso, gli estratti sono quelli non vincenti nel gioco principale.

MILLION DAY, LE VINCITE

Giocare al Million Day vuol dire avere la possibilità di giocare fino a un milione di euro. La maxi cifra si può ottenere indovinando tutti e cinque i numeri giocati ma si porta a casa qualcosa già indovinandone due. Ovviamente, l’aspirazione di ogni giocatore è indovinarne cinque e ottenere un milione. L’ultima maxi vittoria è arrivata a Capo Rizzuto, il 19 luglio, con il concorso giornaliero delle 13. Ad Aradeo, in provincia di Lecce, un altro giocatore aveva vinto un milione solo qualche giorno prima. Sempre a luglio, il 6 aveva vinto un giocatore di Roma mentre il 5 di Milano. A giugno erano stati tre i milionari. Ad agosto ancora nessuna maxi vincita.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

–

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

