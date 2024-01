Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 11 gennaio 2024

ESTRAZIONI MILLION DAY: IN ARRIVO VINCITE MILIONARIE QUESTO GIOVEDÌ?

Come accade ormai ogni giorno, anche oggi ci sono due estrazioni del Million Day, fortunato concorso che permette di vincere fino a un milione di euro puntandone solamente uno. Per giocare bastano pochi semplici passaggi: vanno scelti cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi va attesa l’estrazione prescelta che può essere quella delle 13 o quella delle 20.30, in base alle proprie preferenze.

I numeri andranno avanzati sul sito del Million Day o sull’app MyLotteries o sulle piattaforme Sisal ma è possibile giocare anche di persona, in ricevitoria, presentando la propria giocata tramite schedina cartacea, che andrà poi conservata fino all’estrazione nella speranza di essere tra i fortunati vincitori del magnifico gioco che offre importantissimi premi ogni giorno, che partono da due numeri indovinati e vanno a salire.

MILLION DAY: COME GIOCARE ANCHE AL CONCORSO AGGIUNTIVO

Non solo Million Day. Oltre al fortunato gioco è possibile partecipare anche all’Extra Million Day, concorso che permette di vincere altri 100.000 euro in aggiunta al concorso principale. Si tratta di un gioco aggiuntivo al quale si può partecipare aggiungendo un altro euro rispetto a quello del concorso primario del Million Day. Anche in questo caso i numeri da scegliere sono cinque e vanno decisi tra l’1 e il 55 per poi attendere l’estrazione scelta – delle 13 o delle 20.30 – per scoprire se si rientri tra i vincitori o meno. Anche per l’Extra Million Day, come abbiamo detto, vanno scelti cinque numeri ma questi saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

30 – 31 – 37 – 38 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

7 – 8 – 13 – 26 – 29

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

