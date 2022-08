Million Day, Numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 18 agosto 2022

NUOVA ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LE REGOLE

Cresce l’attesa per l’estrazione del Million Day e dell’Extra Millionday che ci sarà questa sera, puntuale alle 20.30 come ogni giorno. A tal proposito, vi ricordiamo che è possibile partecipare all’estrazione di questa sera fino alle 18.45, dopodiché sarà invece possibile candidarsi all’estrazione di domani. In attesa che arrivino le 20.30, l’orario in cui scopriremo se la Dea Bendata deciderà di assegnare l’ambito milione di euro, facciamo un veloce riepilogo delle regole del gioco. Per partecipare al Million Day e all’Extra MillionDay basta scegliere cinque numeri che siano compresi tra 1 e 55. Selezionando una sola cinquina state effettuando una giocata singola, che ha il costo di un euro. Scegliendo più cinquine, invece, state partecipando con una giocata plurima: se vi rivolgete a un ricevitoria avete a disposizione un massimo di 5 cinquine, altrimenti il massimo è 10. Ogni cinquina ha sempre il costo fisso di un euro. C’è la possibilità di scegliere anche da 6 a 9 numeri, sfruttando i sistemi di gioco più complessi come quelli integrale e ridotto.

In base al sistema di gioco e alle cinquine che avete scelto, avete la possibilità di candidare quegli stessi numeri anche all’Extra MillionDay, ottenendo così una seconda chance e partecipando quindi all’estrazione di ulteriori premi. La partecipazione all’Extra MillionDay prevede il costo aggiuntivo di un ulteriore euro. Per effettuare la vostra giocata basta andare in ricevitoria oppure dai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se preferite partecipare online, allora non dovrete fare altro che scaricare la App MyLotteries.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? I PREMI

Non si ferma neanche stasera la caccia al premio da un milione di euro, ma se non indovinerete le cinquine fortunate non dovrete disperarvi: se non lo sapete, infatti, sia il Million Day sia l’Extra MillionDay prevedono vari premi intermedi, tutti interessanti. Siete pronti a scoprirli con noi? Allora iniziamo basandoci sul metodo di gioco più semplice: la giocata singola, che prevede la scelta di una cinquina. Se avrete indovinato due numeri sui cinque estratti per il Million Day, allora avete diritto a una vincita di due euro. Se avete invece centrato tre numeri su cinque, la vincita si fa più interessante perché sale a cinquanta euro. E con quattro numeri indovinati? In questo caso vi spetta un premio da mille euro. Indovinando tutti e cinque i numeri fortunati, naturalmente, vi aggiudicate l’agognato milione di euro.

Come detto prima, anche l’Extra MillionDay prevede varie vincite intermedie, che anche in questo caso cambiano sulla base dei numeri giocati. Per la giocata semplice, indovinare due numeri su cinque dà diritto a un premio pari a quattro euro. Tre numeri consentono di incassare cento euro. Il premio resta pari a mille euro per chi indovina quattro numeri mentre sale a centomila euro per chi riesce ad azzeccare tutti e cinque i numeri fortunati. Tutti questi premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite, pari per legge all’8%.

COME RISCUOTERE VINCITE E PREMI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Qualcuno di voi si starà domandando cosa si dovrà fare nel caso si riesca a portare a casa uno dei vari premi del Million Day e dell’Extra MillionDay. In questo paragrafo risolveremo i vostri dubbi, così che possiate incassare eventuali vincite avendo ben chiaro che cosa fare. Come prima cosa, dovete sapere che potrete riscuotere il vostro premio soltanto se avete conservato integro e in buone condizioni lo scontrino originale. Senza questo documento, purtroppo non potrete ottenere nulla. A questo punto, la situazione più semplice è quella in cui il vostro premio è inferiore a 543,48 euro: in questo caso infatti vi basterà rivolgervi in una qualsiasi ricevitoria per ritirare direttamente il vostro premio in denaro. Se avete vinto una cifra compresa tra 543,48 euro e 10.500 euro, allora dovrete rivolgervi proprio alla ricevitoria in cui avete effettuato la giocata. Se infine la Dea Bendata vi ha concesso un premio superiore a 10.500 euro, la procedura ufficiale prevede che vi rechiate presso uno sportello di Banca Intesa San Paolo oppure all’Ufficio Premi di Roma. Per questo tipo di vincita dovrete portare con voi non solo lo scontrino della giocata ma anche un documento di identità valido, il vostro codice fiscale e la richiesta di pagamento.

Se avete giocato online, la procedura si semplifica perché per cifre fino a 10.500 euro riceverete un accredito direttamente sul vostro conto di gioco. Anche in questo caso, però, per importi superiori dovrete presentarvi di persona in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, muniti dei documenti aggiuntivi oltre allo scontrino. Ricordatevi anche che avrete tempo fino al sessantesimo giorno dopo l’affissione del Bollettino Ufficiale per ottenere il premio.

