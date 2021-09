Million Day/ Numeri vincenti, estrazione di oggi giovedì 2 settembre 2021

MILLION DAY: LA NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI SARÀ QUELLA FORTUNATA?

Nuovo giro, nuova corsa per gli appassionati del Million Day che anche in questa serata potranno sperare con l’estrazione di poter intercettare la fatidica combinazione e portarsi a casa l’ambito primo premio in palio del valore di un milione di euro. La lotteria a premi fissi targata Lottomatica nella prima estrazione del mese che si è tenuta ieri non ha ancora dato l’accesso all’Olimpo dei milionari ad uno o più dei suoi concorrenti ma ogni giorno potrebbe essere quello giusto per riuscire a mettere a segno una cinquina degna di nota e dare il via agli immediati festeggiamenti.

L’ultima vincita milionaria, dopo la Sicilia, ha premiato la Puglia. Il Sud Italia, dunque, continua a registrare le principali vincite al Million Day. Teatro dell’ultimo milione incassato è stato Crispiano, in provincia di Taranto, dove lo scorso 25 agosto un fortunatissimo appassionato ha messo le mani sul tesoretto facendo salire a quota 185 il numero dei milionari grazie ad una giocata plurima da 5 euro. Adesso sale l’attesa in vista della prima vincita del nuovo mese che è appena iniziato ma che potrebbe regalare sin da subito le sue prime emozioni in denaro agli appassionati del Million Day.

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE REGOLE

In attesa di conoscere quale sarà la nuova combinazione del Million Day che sarà estratta alle 19 in punto e che aprirà le porte alla Dea Bendata, scopriamo in che modo è possibile avvicinarsi all’avvincente gioco quotidiano a premi fissi che oltre al primo premio milionario ne mette in palio anche altri comunque interessanti. Le poche regole comprensibili a tutti permettono di poter partecipare all’estrazione che si tiene ogni giorno. Giocando responsabilmente, infatti, rappresenta un bel modo per riuscire a trascorrere alcune ore di totale divertimento in attesa dei fatidici cinque numeri che potrebbero davvero cambiare la vita di alcuni concorrenti.

Per giocare è sufficiente mettere sulla propria schedina cinque cifre accuratamente scelte da una rosa di numeri da 1 a 55 al costo di un solo euro e attendere l’estrazione delle 19.00. Le giocate al Million Day però possono essere di diversi tipi, dalla giocata singola, ovvero quella classica appena descritta alla giocata plurima ed a quella sistemica. Nel primo caso si possono inserire all’interno più giocate singole mentre nella seconda da 6 a 9 numeri scegliendo poi tra sistema integrale e ridotto. Si può vincere anche con il “4” un premio da mille euro (ad oggi sono state realizzate oltre 47mila vincite) così come con il “3” (50 euro) e con il “2” (2 euro). In bocca al lupo col Million Day!

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 2 SETTEMBRE 2021

–

