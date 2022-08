Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 25 agosto 2022

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Cresce l’attesa per l’estrazione ormai imminente, che avverrà alle 20.30 come ogni sera. Anche oggi, giovedì 25 agosto, possiamo lasciarci ispirare dalle statistiche di gioco per capire quali numeri potrebbero essere quelli giusti per raggiungere l’ambitissimo premio da un milione di euro. Iniziamo subito con il Million Day e con i grandi assenti del gioco: tra i numeri che latitano da parecchie estrazioni incontriamo subito il 13, con 28 assenze, e il 26, che manca da 31 serate. Subito accanto ecco i numeri 27 e 29, che fanno sentire la loro mancanza da 33 turni. E concludiamo con il 22, che conquista il podio con le sue 42 assenze.

Avete già trovato qualche ispirazione? Diamo ancora un’occhiata alle statistiche dell’Extra MillionDay, che tra i numeri meno frequenti vede il 31, assente da 21 serate, ma anche il numero 38 che manca da 25 turni. Da tenere d’occhio anche il 51, timido da ormai 30 estrazioni, il 36, che latita da 40 turni e infine anche il 14 grande assente del gioco che manca da ben 68 sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 AGOSTO 2022

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

I giocatori più prudenti forse troveranno l’ispirazione giusta curiosando tra le statistiche dei numeri più frequenti del Million Day, magari rassicurati dalla possibilità di fare centro ancora una volta. Andiamo allora a scoprire i numeri più affezionati ai sorteggi del Million Day, che vede ben 4 numeri protagonisti di 41 estrazioni: stiamo parlando del 22, 24, 52 e 53. Ancora più alto troviamo il numero 9, che è stato sorteggiato in 44 turni.

Tra i grandi favoriti dell’Extra MillionDay troviamo il numero 2, scelto ormai da 20 sorteggi, il 29 (22 estrazioni), il 19 e il 32 (a parimerito con 23 sorteggi) e infine il 5, protagonista di 26 serate.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? I PREMI

In attesa di scoprire chi saranno i fortunati vincitori dell’estrazione di questa sera, andiamo a vedere più da vicino quali sono i premi in palio per i giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay. Dovete infatti sapere che le vincite cambiano non soltanto in base ai numeri che indovinate, ma anche a quanti ne avete giocati. In questo modo c’è la possibilità di ottenere anche dei premi intermedi! Prendiamo come esempio la giocata singola che permette di scegliere una sola cinquina: se avete indovinato due numeri sui cinque che saranno estratti stasera, allora il vostro premio sarà di due euro. Se azzeccherete tre numeri, potrete portare a casa cinquanta euro. Con quattro numeri la vincita sarà di mille euro e indovinando tutti e cinque i numeri vi aggiudicherete il premio da un milione di euro.

Il sistema di premi dell’Extra MillionDay è molto simile, anche se le cifre sono diverse. Indovinando due numeri su cinque, infatti, la vincita è di quattro euro. Tre numeri danno diritto a un premio di cento euro e quattro a mille euro. Infine, azzeccando la cinquina fortunata otterrete centomila euro. Vi ricordiamo che tutti questi premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite, pari per legge all’8%.











