ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi giovedì 3 novembre 2022

Siamo giunti a giovedì 3 novembre 2022 e le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay si apprestano a riservare nuove emozioni con i loro numeri vincenti. Da parte nostra, l’augurio è che si possano anche rivelare vincenti, in quanto sino a questo istante il trend delle vincite nei mesi autunnali è stato piuttosto livellato verso il basso, se paragonato a quello registrato nei mesi antecedenti. Ricordatevi sempre di non buttare via la vostra schedina senza avere prima eseguito ripetutamente un check approfondito delle sequenze del giorno, in maniera tale da essere certi al 100% di non cestinare una vincita sicura. Ricordiamo inoltre che, oltre a essere pubblicati su “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti potranno essere consultati nelle ricevitorie d’Italia e, online, sul sito web di MillionDay, sull’applicazione MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 NOVEMBRE 2022

9 – 10 – 22 – 24 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 NOVEMBRE 2022

23 – 27 – 41 – 42 – 49

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

PREMI MILLION DAY: QUANTO SI VINCE?

Quali sono le vincite che si possono realizzare con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay? Un quesito che molti giocatori si pongono e al quale noi abbiamo deciso di fornire risposta certa, prendendo come riferimento le cifre riportate sul sito internet ufficiale dei due concorsi a premi. Con il Million Day si può acciuffare un milione di euro se si indovinano tutti e cinque i numeri vincenti. Mille euro, invece, vengono agguantati quando se ne intercettano 4. Per contro, 50 euro è il premio per 3 numeri pronosticati in maniera corretta. Infine, il riconoscimento è pari a 2 euro quando i numeri azzeccati sono soltanto 2. Capitolo Extra MillionDay: quanto si può vincere? Totalizzando cinque punti su cinque, ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Premio da mille euro, invece, per chi riesce a intercettare 4 numeri e da 100 euro per chi ne totalizza 3. Con due numeri centrati si vincono 4 euro. Ricordiamo che i premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

REGOLE MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Giocare al Million Day è davvero molto semplice, anche per chi si approccia per la prima volta a questo concorso a premi senza conoscerne le regole. Sarà infatti sufficiente selezionare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 per poter sperare di vincere il milione di euro in palio ogni giorno. Effettuato tale passaggio, l’attesa durerà sino alle 20.30, quando, al termine delle estrazioni, sarà possibile verificare la generosità della buona sorte. Sono in totale tre i tipi di scommessa disponibili: la giocata singola, che si basa sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, per mezzo della quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema preferito tra integrale e ridotto. Per dettagli maggiori, collegarsi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.

ESTRAZIONE MILLION DAY, VINCITORI MILIONARI IN ARRIVO?

Nella giornata di oggi, giovedì 3 novembre 2022, il Million Day e l’Extra MillionDay e i loro numeri vincenti daranno origine a una nuova, doppia estrazione, nell’auspicio che possa rivelarsi finalmente fortunata, incoronando un nuovo vincitore milionario. Infatti, statistiche alla mano, è esattamente dal 12 settembre scorso che non viene assegnato il premio massimo, mentre più di recente (24 ottobre, ndr), sono stati conquistati 100mila euro a Palermo per effetto dell’opzione Extra.

Rammentiamo altresì la possibilità di utilizzare i numeri scelti per il Million Day per prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Dopodiché, occorrerà selezionare la tipologia di giocata preferita, attingendo dal novero delle tre disponibili: la singola, la plurima e la sistemistica. Sino alle 20.20 saranno accolte le scommesse riferite al concorso del giorno, mentre dalle 20.35 in avanti a quello della giornata successiva.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Insieme a voi lettori esaminiamo la classifica dei numeri ritardatari del Million Day, con la speranza che possa consentirvi di intercettare la cinquina magica e di brindare a una vincita che potrebbe realmente imprimere una svolta alla vostra quotidianità. La top five dei ritardatari registra al primo posto l’11, latitante da 59 estrazioni. In seconda posizione c’è il 22, che ha sin qui accumulato 47 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 19 (34), tallonato dal 5 (31) e dal 28 (24).

Andiamo adesso a leggere i ritardatari dell’Extra MillionDay, scopriamo che le statistiche animano la graduatoria seguente: al comando troviamo il 43 (72 turni di ritardo), che come vi raccontavamo nelle giornate antecedenti ha letteralmente originato il vuoto dietro di sé. In tal senso, la top five viene completata dal 3 (54 assenze), dal 12 (21) e, infine, dal 50 e dal 26 (20).

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

I numeri frequenti del Million Day generano una graduatoria che potrebbe rivelarsi più che mai indicativa e decisiva nell’individuazione della cinquina vincente. Al primo posto della classifica permane sempre il tandem composto dal 53 e dal 9, che di “presenze” ne ha raccolte 43. Alle loro spalle, si fanno strada quindi il 30 (42) e l’accoppiata costituita dal 52 e dal 48 (40).

Riferendoci infine ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, riepiloghiamo in breve per voi lettori de “IlSussidiario.net”: in vetta si ergono il 19 e il 5 (32 estrazioni). Seguono a stretto giro di posta il 29 e il 7 (30) e il 32 (29). Rammentiamo che alle 20.30 di oggi sarà opportuno comprendere se queste gerarchie saranno destinate a vivere ribaltoni improvvisi o se, per contro, non rimedieranno particolari sussulti, restando sostanzialmente invariate.











