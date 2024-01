Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine della giornata di oggi 22 gennaio 2024

Archiviato il weekend, riprendiamo la nostra routine. C’è chi ricomincerà con la settimana lavorativa, chi invece siederà sui banchi di scuola come accade da settembre, chi sarà alle prese con la sessione di esami universitaria… Insomma, chi più chi meno, vivrà questo lunedì ricco di impegni con il weekend ancora nella testa. Ma niente paura, ci sono anche le cose belle: come ogni giorno, anche oggi, 22 gennaio, l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day, gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro.

Il concorso si tiene infatti tutti i giorni e offre premi importanti che arrivano appunto fino a un milione, ma partono già indovinando due numeri. È possibile poi anche giocare ad un altro gioco, quello dell’Extra MillionDay, che aggiungendo solamente un altro euro permette invece di vincere fino a 100.000 euro.

MILLION DAY, I VARI TIPI DI GIOCATA

Al Million Day si gioca scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55: la giocata può essere singola e in questo caso prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€. In questo caso non è esclusa la possibilità di giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. C’è poi la giocata Plurima che permette di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi: anche in questo caso il costo è di 1€ e l’abbonamento può essere avanzato per un massimo di 5 estrazioni.

Infine esiste la giocata Sistemistica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi. Vengono generate da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole e anche in questo caso l’importo è di 1€ ciascuna. In questo caso l’abbonamento è possibile fino ad un massimo di 5 estrazioni.

ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13

MILLION DAY: 7 – 17 – 23 – 24 – 48

EXTRA MILLION DAY: 25 – 38 – 39 – 42 – 46

ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 3 – 7 – 12 – 15 – 23

EXTRA MILLION DAY: 14 – 20 – 25 – 37 – 42

