Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, lunedì 30 agosto

MILLION DAY, OGGI ESTRAZIONE VINCENTE E FORTUNATA?

Penultimo appuntamento del mese oggi, lunedì 30 agosto 2021, con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che consente di ambire ad una vincita monstre, cioè ad un super premio di un milione di euro. Per vincerlo bisogna avere il merito e la bravura di indovinare tutti e cinque i numeri vincenti estratti. Come avviene di consueto, anche stasera l’estrazione avrà luogo alle 19 e ci auguriamo che questa possa essere davvero la giornata ideale per condividere insieme a voi lettori l’euforia per un altro trionfo milionario nel nostro Paese, proprio come avvenne nel mese di luglio a Palermo, dove, per mezzo di una semplice scommessa da un euro, uno scommettitore protetto senza dubbio dalla Dea Bendata si portò a casa l’intera posta in palio.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 29 agosto 2021: scopri la cinquina

Adesso, va da sé, è scattata la caccia al 179° vincitore del milione di euro nella storia del Million Day: il nostro augurio è che ce ne possa essere anche più di uno contemporaneamente, visto che, purtroppo, la necessità di avere a disposizione una maggiore solidità economica rappresenta un’esigenza comune a moltissimi cittadini italiani in questo periodo, nel quale, inevitabilmente, a dominare è la consolidata crisi occupazionale dettata dalla pandemia di Coronavirus, che ha scombussolato qualsiasi parvenza di equilibrio nel mondo del lavoro. Nel rinnovarvi il nostro invito a giocare responsabilmente anche al Million Day, rammentiamo la presenza di alcuni premi minori: chi azzecca 4 numeri vincenti su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne pronostica correttamente tre o due vince, rispettivamente, 50 e due euro.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI/ Cinquina fortunata estrazione di oggi 28 agosto 2021

COME SI GIOCA AL MILLION DAY: TIPOLOGIE GIOCATE

Prima di assistere insieme alla nuova estrazione del Million Day, facciamo per un istante il punto della situazione per quanto concerne le regole alla base di questa lotteria, dal momento che non da molto tempo sono stati varati i nuovi sistemi per dare la caccia al montepremi da un milione di euro. In primis, qualsiasi giocata prevede un importo fisso di un euro e devono essere selezionati cinque numeri da 1 a 55, compresi pertanto entro un novero molto più ristretto rispetto a quelli presenti in altri concorsi. Tuttavia, escludendo la consueta e abituale giocata singola, esistono due ulteriori tipologie di scommesse per ambire a indovinare i numeri vincenti: plurima e sistemica.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 27 agosto

La prima delle due prevede la possibilità di includere nella medesima schedina più giocate singole. Nella seconda, invece, è consentita la scelta da 6 a 9 numeri e l’individuazione, successivamente, del tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni giocata del Million Day può essere effettuata in ricevitoria oppure online, ma anche facendo ricorso alla speciale applicazione My Lotteries, quindi anche in mobilità. Per procedere alla giocata online, naturalmente, bisogna scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 30 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA