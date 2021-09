Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, lunedì 6 settembre

MILLION DAY, LA CACCIA AL MILIONE RIPARTE…

Primo lunedì del mese, e anche oggi, 6 settembre 2021, torna a farci compagnia il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che consente all’Italia intera di abbandonarsi a un sogno ad occhi aperti, per mezzo del suo maxi-premio da un milione di euro. Per vincerlo, però, occorre, pronosticare correttamente tutti e cinque i numeri vincenti. Come accade tradizionalmente, anche nella serata odierna l’estrazione si terrà alle 19 e auguriamo a tutti voi che quella odierna possa essere la giornata ideale per celebrare un ulteriore trionfo nel nostro Paese, esattamente come accaduto mercoledì 1° settembre, quando la fortuna ha baciato le regioni Abruzzo, Sicilia e Toscana. Sino a questo momento, sono state 188 le vincite milionarie totali.

Ora, è partita la caccia al vincitore numero 189 del milione di euro nella storia del Million Day: l’auspicio è che ce ne possa essere anche più di uno, viste le ristrettezze economiche dell’ultimo periodo, connesse anche e soprattutto alla pandemia di Coronavirus, che ha contribuito a innescare una crisi importante sul mercato del lavoro, mettendo a repentaglio la solidità economica di numerose famiglie. Vi rinnoviamo, quindi, l’invito a giocare responsabilmente anche al Million Day, e ricordiamo l’esistenza di premi minori: chi azzecca 4 numeri vincenti su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne indovina tre o due vince, rispettivamente, 50 e due euro.

MILLION DAY, COME SI GIOCA?

In attesa di scoprire gli esiti della nuova estrazione del Million Day, proviamo a ricapitolare le norme alla base di questo concorso, dato che non da molto tempo sono stati introdotti sistemi inediti per agguantare il montepremi da un milione di euro. Qualsiasi giocata è basata su un importo minimo di un euro e, in essa, devono essere scelti cinque numeri da 1 a 55, compresi entro un novero molto ristretto, se rapportato a quelli che caratterizzano le altre lotterie. Non considerando l’abituale giocata singola, esistono altri due tipi di scommesse per indovinare i numeri vincenti: la plurima e la sistemica.

La prima consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda prevede la selezione da 6 a 9 numeri e l’individuazione del tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni bolletta del Million Day può essere validata in ricevitoria oppure online, ma anche ricorrendo alla speciale applicazione My Lotteries. Per scommettere online, occorre scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 6 SETTEMBRE 2021

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

