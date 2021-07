Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi martedì 13 luglio 2021

MILLION DAY: TORNA LA CACCIA ALLA VINCITA MILIONARIA!

Sono ben 176 le vincite milionarie del Million Day, ma è già ripresa la caccia al maxi-jackpot: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 13 luglio 2021. A fondo pagina vi proporremo la combinazione vincente, ma in alternativa potrete seguire l’estrazione in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Le ultime tre maxi-vincite al MillionDay risalgono a pochi giorni fa: una è stata registrata a Moiano (Benevento) lo scorso venerdì, mentre le altre due sono state festeggiate domenica in Lombardia. In questi minuti è possibile compilare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 appuntamento in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY: SCOPRI NUMERI RITARDATARI E I PIÙ FREQUENT

Per compilare le ultime schedine in vista dell’estrazione del Million Day in programma alle ore 19.00 non possiamo non soffermarci sulle statistiche. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo il 49, assente da 34 giorni, seguito da 22 e 15, rispettivamente out da 33 e 31 estrazioni. 19 e 13 non si fanno vedere da 31 e 27 concorsi, mentre non si hanno notizie di 13 e 50 rispettivamente da 26 e 24 turni. Il 34, come 25 e 21, mancano all’appello da 23 giorni, mentre il 52 ha un ritardo di 19 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso al Million Day: continua la leadership dell’1 con le sue 45 estrazioni. Subito dietro troviamo il 55 con 44 estrazioni, seguito dal tris 21-46-51 con 43 estrazioni. Altri tre numeri con 42 estrazioni: parliamo di 16, 27 e 50.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 LUGLIO 2021

