Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi martedì 16 agosto 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: NUOVI VINCITORI MILIONARI IN ARRIVO?

Siete in cerca di ispirazione per la prossima giocata? Siete nel posto giusto, perché in attesa dell’estrazione di questa sera abbiamo sbirciato per voi le classifiche del Million Day e dell’Extra MillionDay, alla ricerca dei numeri ritardatari e di quelli più frequenti. Incominciamo con quelli più timidi, che mancano all’appello da molte estrazioni e su cui alcuni giocatori potrebbero voler puntare per portare a casa l’ambito milione di euro. Iniziamo dal Million Day, che tra i numeri ritardatari vede il 22, assente da 33 sorteggi, e il 34, che manca ormai da 35 serate. A seguire troviamo il 3, a cui i giocatori danno la caccia da 36 estrazioni. Ancora più rari sono i numeri 45 e 35, assenti rispettivamente da 47 e da 91 estrazioni.

Passiamo ora alle statistiche della variante di gioco Extra MillionDay, che si aprono con i numeri 34 e 51, assenti da 21 sorteggi. Ancora più timido il numero 55, che non si fa vedere da 25 serate. Risalendo la classifica troviamo il 36, che manca da 31 turni, e infine il 14 che manca all’appello da 59 sorteggi.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Se preferite invece cercare ispirazione dai numeri che sono usciti più di frequente, abbiamo quello che fa per voi! Molti numeri sembrano infatti essere i grandi favoriti del gioco e potrebbero quindi attirare i giocatori più prudenti. Apriamo ancora una volta le statistiche di gioco a partire dal Million Day, che tra i suoi grandi favoriti vede il numero 55, protagonista di 40 estrazioni, ma anche i numeri 52 e 53 estratti per ben 41 turni. Grande habitué anche il 22, scelto per 43 serate, e il 9, sorteggiato per 43 turni.

Lasciatevi ispirare anche per l’Extra MillionDay, che apre la classifica dei grandi favoriti con il numero 44, estratto per 19 volte, e con i numeri 29 e 32 scelti entrambi per 21 serate. A seguire troviamo il numero 19, sorteggiato 23 volte, e infine il 5, protagonista di ben 24 estrazioni.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

In vista dell’estrazione di questa sera, che arriverà puntuale alle 20.30 come ogni giorno, cresce l’attesa di scoprire chi si aggiudicherà l’incredibile premio da un milione di euro. Se non lo sapete già, vi ricordiamo che il Million Day e l’Extra MillionDay prevedono anche dei premi intermedi, ugualmente interessanti e diversificati sulla base dei numeri giocati e al sistema di gioco adottato. Basiamoci sulla classica giocata singola e vediamo subito quanto si può vincere in questo gioco. Prima di iniziare, sappiate che avete tempo fino alle 18.45 di oggi per partecipare all’estrazione di questa sera.

Se questa sera scoprirete di aver indovinato due numeri sui cinque fortunati al Million Day, sappiate che avrete diritto a una vincita pari a due euro. Un premio di cinquanta euro vi aspetterà se invece avrete azzeccato tre numeri su cinque. La cifra si fa ancora più interessante con quattro numeri indovinati, che vi daranno diritto a un premio di mille euro. Infine, naturalmente, azzeccare tutti e cinque i numeri estratti vi farà portare a casa un milione di euro. Che dire invece dell’Extra MillionDay? Per questa variante di gioco, il premio per chi indovina due numeri sui cinque fortunati ammonta a quattro euro. Chi azzeccherà tre numeri porterà a casa cento euro mentre chi riuscirà a centrarne quattro avrà diritto a riscuotere mille euro. Chi azzeccherà la cinquina fortunata, infine, avrà diritto al premio extra di centomila euro. Ricordiamo che questi premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite, pari all’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

