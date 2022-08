Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi martedì 23 agosto 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, VINCITE DA SOGNO?

Tornano anche oggi, martedì 23 agosto 2022, le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, pronte a regalare nuove emozioni a tutti gli scommettitori d’Italia. Da diverse settimane non si palesano vincitori milionari (nel mese di agosto non è stato distribuito neppure un milione di euro, a luglio ne sono stati assegnati appena due) e, per la legge dei grandi numeri, l’attesa dovrebbe ormai essere prossima a terminare.

Con la medesima cinquina nella quale sono state riposte le speranze di successo per il Million Day, si ha altresì la chance di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Vi sono tre tipologie di giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. I costi? Si paga un euro nel primo caso, nel secondo il prezzo è legato alle giocate singole effettuate, nel terzo la tariffa è di un solo euro per ogni combinazione. Le scommesse vengono accettate fino alle 20.20 per il concorso del Million Day del giorno e dalle 20.35 in avanti per quello del giorno successivo.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere giocando al Million Day? Un quesito al quale può essere data risposta consultando il sito internet ufficiale del concorso a premi e che noi vi riportiamo per comodità qui di seguito. Con cinque numeri intercettati, si può agguantare un milione di euro e se ne acciuffano mille quando i numeri azzeccati sono quattro. Pronosticando correttamente tre numeri, il premio è di 50 euro, mentre sono soltanto 2 gli euro che si aggiudica chi ne indovina due.

Capitolo Extra MillionDay: con cinque punti in totale, si riesce a conquistare la decima parte del jackpot del Million Day, vale a dire 100mila euro. Mille euro terminano nelle tasche di chi intercetta 4 numeri, 100 euro vanno a chi ne azzecca 3. Infine, con due numeri centrati, si vincono 4 euro. Giova rammentare a tutti i giocatori che i premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Passando al discorso relativo alle regole da conoscere per prendere parte alle estrazioni del Million Day, vi rassicuriamo subito, dicendovi che quasi non ne esistono. Di fatto, tutto ciò che il giocatore dovrà fare consiste nel scegliere cinque numeri racchiusi nel novero che va da 1 a 55 e aspettare con pazienza il palesarsi delle estrazioni delle 20.30 per capire se sarà finalmente arrivato il momento di brindare con la buona sorte e concedersi un sorriso spensierato e raggiante.

Esistono in totale tre tipologie di giocata disponibili: la singola, a cui si accede mediante la compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, attraverso la quale sono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per maggiori informazioni, collegarsi al portale telematico del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 23 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

