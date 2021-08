Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, martedì 31 agosto

OGGI CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO DEL MILLION DAY?

Ultimo giro di giostra, almeno per il mese corrente: oggi, martedì 31 agosto 2021, c’è ancora spazio per il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che permette di ambire a una vincita mostruosa, pari ovvero ad un super premio da un milione di euro. Per conquistarlo, occorrerà riuscire ad azzeccare tutti e cinque i numeri vincenti. Come avviene abitualmente, anche stasera l’estrazione avrà luogo alle 19 e ci auguriamo che quella odierna possa essere davvero la giornata ideale per celebrare un altro trionfo milionario nel nostro Paese, proprio come avvenuto venerdì 25 agosto a Crispiano, in Puglia, dove un fortunato giocatore ha vinto un milione di euro grazie a una giocata plurima da 5 euro.

Ora è scattata la caccia al 186° vincitore del milione di euro nella storia del Million Day: l’auspicio è che possa essercene anche più di uno, considerato l’attuale periodo di ristrettezze economiche, connesso anche alla drammatica crisi occupazionale dettata dalla pandemia di Coronavirus, in grado di sconvolgere qualsiasi parvenza di equilibrio nel mondo del lavoro. Nel rinnovarvi il nostro invito a giocare responsabilmente anche al Million Day, ricordiamo l’esistenza di alcuni premi minori: chi indovina 4 numeri vincenti su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne pronostica correttamente tre o due vince, rispettivamente, 50 e due euro.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY: LE TIPOLOGIE DELLE GIOCATE

In attesa della nuova estrazione del Million Day, è bene fermarsi per un momento a fare il punto della situazione per quanto concerne le regole alla base di questa lotteria, visto e considerato che da poco tempo sono stati varati i nuovi sistemi per inseguire il montepremi da un milione di euro. Prioritariamente, rammentiamo che qualsiasi giocata si fonda su un importo minimo di un euro e devono essere scelti cinque numeri da 1 a 55, inclusi pertanto entro un novero ristretto rispetto a quelli che caratterizzano altri concorsi. Tuttavia, escludendo la consueta e abituale giocata singola, esistono due ulteriori tipologie di scommesse per indovinare i numeri vincenti: plurima e sistemica.

Nel primo caso, esiste la possibilità di includere nella stessa schedina più giocate singole. Nella seconda, invece, è consentita la selezione da 6 a 9 numeri e l’individuazione, in seguito, del tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni giocata del Million Day può essere effettuata in ricevitoria oppure online, ma anche utilizzando la speciale applicazione My Lotteries. Per procedere alla giocata online, naturalmente, bisogna scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 31 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

